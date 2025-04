OD NBA ZARADIO 40 MILIONA, A SADA RADI U KOMPANIJI: Evo koji je novi posao Marka Jarića

Marko Jarić bio je jedan od NBA igrača gde je zaradio 40 miliona dolara, a kasnije je uspeo da svoju zaradu uveća za čak četiri puta.

Marko Jarić bavio se raznim privatnim poslovima, a nedavno je američka kompanija "WestPac Wealth Partners" objavila da je upravo bivša zveda NBA lige postala deo njihovog tima.

On u ovoj firmi obavlja funkcioju potpredsednika za poslovni razvoj i šefa Divizije za zabavu i sport.

Kompanija se nalazi u San Dijegu, a bavi se pružanjem finansijskih usluga odnosno savetovanjem klijenata kako da upravljaju svojim novcem, posebno kada je reč o penzionerskim danima. U fokusu su im preduzetnici, profesionalci u zdravstvu, kao i profesionalni sportisti zbog čega je i angažovanje Jarića logičan potez.

- Uzbuđeni smo da poželimo dobrodošlicu Marku Jariću u naš tim kao šef Divizije za zabavu i sport. Sa dinamičnom biografijom preduzetnika i veterana NBA lige u kojoj je proveo devet sezona, plus četiri godine u Evroligi, donosi bogato iskustvo i energiju u našu organizaciju. Spremite se za uzbudljive poduhvate pred nama - navedeno je u objavi kompanije.

I Jarić je već na svom profilu na Linkdinu dodao informaciju da obavlja novu funkciju. Ono što je posebno zanimljivo jeste da kompaniju vode ljudi poreklom iz BiH i Srbije.

Podsećanja radi, Marko Jarić bio je u dugogodišnjem braku sa jednom od najpoznatijih manekenki na svetu, Adrijanom Limom. Šuškalo se da su se razveli zbog njegove afere sa jednom starletom, ali on te navode nikada nije potvrdio, ali ni demantovao.

Bivša supruga Marka Jarića i njegova sestra su, uprkos razvodu, veoma bliske.

- Kad sam kreirala kolekciju, dok smo se malo češće družile, ona je to propratila i svidelo joj se! Bila je zaintrigirana, ispitivala me je za održivu modu, dopalo joj se to. Ne znam da li je videla celu kolekciju, ali mislim da će joj se svideti - ispričala je Tamara koja sa Adrijanom, jasno je, ima odličan i blizak odnos.

- Mi smo bliske, to je spontano, kao dve dobre prijateljice. Nema u razgovoru nikakvog šablona. Ako joj se nešto desi, ona će mi reći, i ja isto tako - pričala je Jarićeva sestra.

