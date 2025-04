Reper Dragomir Despić Desingerica, ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti svojim neobičnim ponašanjem na nastupu.

Na Tiktoku je osvanuo bizaran snimak, na kom Desingerica poliva fana pivom. Prolio mu je punu flašu piva po celoj glavi, a ono što je još šokantnije je da se dečko sa snimka uopšte nije bunio, te je čak uživao u ovom performansu.

Iako bi neki mogli smatrati ovakav postupak neprimerenim, Desingerica ima lojalne obožavatelje koji su spremni da podrže njegovu umetničku slobodu. Njihova reakcija na ovaj incident pokazuje da mnogi u njegovim postupcima vide provokaciju koja doprinosi njegovom jedinstvenom imidžu. Ovaj reper često koristi neobične i kontroverzne metode kako bi privukao pažnju, što ga izdvaja od drugih izvođača na muzičkoj sceni. U svetu muzike, gde su originalnost i prepoznatljivost ključni, Desingerica uspeva da se istakne, bez obzira na to kako su njegovi postupci percipirani.

Podsećamo, reper se nedavno našao u centru skandala zbog navodne afere sa učesnicom "Elite", Enom Čolić. Povodom ovog skandala oglasila se i Dragomirova supruga Nevena.

- Čula sam za to, mama mi je ispričala. Šta da kažem... Mislim, to je takva glupost! Ne znam ni šta bih rekla. Glupo mi je to uopšte da komentarišem, ja sam se nasmejala kad sam to videla. Nisam stigla sa njim da pričam o tome, on je u nekom poslu bio ceo dan, ali ne bih znala ni šta da ga pitam, šta da mu kažem? Kao: "Ej, Dragomire, jesi video novu vest, jesi bio sa Enom Čolić?" Ma, njega boli uvo, verovatno bi me gledao kao ludaka - rekla je Nevena.

Autor: Nikola Žugić