Haris Džinović u zagrljaju ove pevačice: Izjavila da želi muža popot njega, a on joj pevao na uvce

Haris Džinović prišao je na proslavi pevačici Nataši Alimpić, koja je ranije izjavila da je on pravi gospodin i da takvog muža traži ceo život, i pevao joj na uvce.

Naime, pevačica "Granda" Nataša Alimpić nedavno je privukla veliku pažnju javnosti izjavom da je Haris Džinović pravi gospodin i da takvog muža traži ceo život.

- Haris potiče iz jedne divne akademske porodice, on je gospodin koji je veliki trag ostavio na našoj javnoj sceni. Čast je imati takvog muža, ja to tražim ceo život. Želim mu svu sreću, želim da ga život srećom časti - rekla je ona ranije za Radio Svetski, a pevač nije krio da mu prijaju lepe reči od koleginice.

Na jednoj proslavi su se Nataša i Haris konačno upoznali, a celo veče dok je on pevao svoje najveće hitove, pevačica je uživala i igrala. U jednom momentu joj je Haris prišao i zagrlio je, pa joj sve vreme pevao pesmu "Jesu l' dunje procvale".

Nataša nije mogla da sakrije sreću, pa je sve vreme sa osmehom pevala u njegovom zagrljaju.

- On jeste gospodin šta god da kaže, šta god da izjavi. Za mene je začajno što sam ga upoznala, rekla je Nataša za Srbija Showbizz.

Nataša Alimpić se nakon ovih izjava pojavila na Harisovom koncertu u Sava centru i tada ponovo govorila o pevaču.

- Da li ste vi sumnjali da ja neću doći, ja sam njegov fan, tako da se ja ni po čemu ne razlikujem od drugih. Nismo se upoznali i nismo otišli korak dalje. Ja sam rekla svoje mišljenje, a on se zahvalio, rekao da me ne poznaje i naravno da me ne poznaje. Ja nemam muzičku karijeru ni približno kao on, ali sam eto na nekim počecima i meni su značile njegove reči zahvalnosti. Nismo se čuli, ne poznajemo se lično, ja sam pohvalila njegov lik i delo i rekla ono što misli 90 odsto žena u Srbiji da bi bile žene takvog gospodina kao što je on - rekla je Nataša, pa nastavila:

- Prošla sam veliku torturu zbog te izjave koju sam dala. Dosta kolega je prekinulo kontakt sa mnom, jer ne žele da se nađu pod nekim okom novinara. Ja nikoga ne bih mešala u to. Ja se njemu nisam udvarala, meni gospodin može da bude otac, pa čak i deda po godinama, to bi bilo neumesno, ali ljubav ne bira godine. Ja sad ovde zauzimam neki stav, a možda bih sutra to opovrgnula, ja to ne znam - rekla je Nataša.

Autor: N.B.