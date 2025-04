Naša pevačica kupuje haljine kod KINEZA: Neće da baca para, a tvrdi da se one skupe raspadnu posle prvog pranja

Ekonomična!

Pevačica Rada Manojlović važi za jednu od najzgodnijih na estradi, a često je na meti kritika zbog stajlinga.

- Neopterećena sam generalno životom, a posebno garderobom. Mogu da me pljuju do njihovog zadnjeg udaha zato što u ovom telu živim ja i tu se završava svaka priča. U četiri zida živim sama sa sobom i kad je meni lepo ti ljudi koji kažu “skrati kosu, ošišaj šiške, ofarbaj se u crno“, oni nisu ja i nemoj da me oblikuju. Svakako će pljuvati, važno da sam sebi lepa - rekla je Rada Manojlović.

- Ne kupujem kod Kineza, ali Maja mi kupuje. Skoro je otišla i kaže mi “plaćamo po sto evra i više jednu haljinu, a kod Kineza ista za dve hiljade“. Ovu za sto evra mi pljuju i raspadne se posle prvog pranja, onda mi je bolje da platim dve hiljade dinara.

Posle mnogo vremena, Radmila ističe da osmeh postoji i zbog ljubavi, ali da će o partneru ćutati iako smo ih mi uslikali na aerodromu.

- Imam vremena za ljubav, ali to niko neće znati dok ne dođe do svadbe. Puno sam pričala o ljubavima tokom petnaest godina karijere. Kad bude svadba na sva zvona ću da bijem – istakla je ona nedavno.

Inače, Rada je jedna od retkih pevačica koja se nije podvrgavala estetskim korekcijama, a nedavno je rekla da nikada neće ugraditi silikone.

- Ja sam uvek za kontru i autentičnost, koliko može. Zadržati neku mladost tim tretmanima, to je okej, ali praviti od sebe slične jedne drugima, nikad neću biti za to! Različitost je lepa i privlačna - objasnila je pevačica.

Autor: N.B.