NEĆU DA SE UDAM: Kebina ćerka progovorila o životu u Americi, oca naterala da uradi jednu stvar

Pevač Dragan Kojić Keba radi punom parom, a na poslednjem nastupu bio je sa ćerkom Natašom od koje se ne odvaja od kada je došla iz Amerike.

Keba je najavio veliki koncert u Beogradu za oktobar i nada se da će ćerka pristati da bude njegov gost tada.

- Ako ne budem u Srbiji tada, sigurno ću doći. Volela bih da budem gost na koncertu, kaže Nataša, a na pitanje da li bi snimila duet sa ocem odgovara diplomatski.

- Ne znam, mi izvodimo drugačiju vrstu muzike, nismo ništa dogovarali. Zavisi kakva bi pesma bila, ako je dobra što da ne.

Na to se Keba našalio da će čak pevati i na engleskom jeziku ako treba. U tom smeru se nastavila priča koja se završila temom veštačke inteligencije i da li AI može zameniti pevače. O ovome je, reklo bi se, Keba već razmišljao.

- Veštačka inteligencija je sve više prisutna. Nataša je meni pre dve godine rekla sve i savetovala: zaštiti glas. Stvarno to treba uraditi i ja sam uradio. Ima u tome nešto jer tamo neko može da ukuca neke pojmove i da mu dozvoli da vaš glas bude iskorišćen u svrhu nekih reklama ili bilo čega. Ja verujem da ne može da zameni nas kao pevače, ali da se može manipulisati vokalom, može. Ja verujem u energiju, to sam više puta pričao i sada to pričam zato mislim da veštačka inteligencija ne može zameniti čoveka. To što mi sada ovde razmenjujemo to je skup energije. Bože zdravlja kada vidim ljude kojima se u očima vidi radost, lepota duše to je energija - kaže Keba dok Nataša dodaje:

- Pevače kao ljudski oblik neće moći da zameni veštačka inteligencija ali vokal, kao deo tog pevača, hoće. To se već dešava.

Nataša je u jednom trenutku preuzela mikrofon novinara pa pitala oca koja je tajna njegovog mladalačkog izgleda, na šta joj je on odgovorio:

- Sreća dece. Kada vidim da se smeješ i blistaš.

Šalio sam se da je Brena poludela

Nakon što je usnimljen kako kaže da je Lepa Brena poludela, novinari su pitali Kebu da li je izgladio odnos sa muzičko zvezdom.

- Šta da gladimo kada je uvek bilo glatko. To što sam rekao je bilo u šali, znate li vi za šalu?

Nataša: "Neću da se udajem"

Ćerka Dragana Kojića Kebe koja se nakon više od deset godina vratila u Srbiju kako bi učestovovala na “Pesmi za Evroviziju” na kojoj nije prošla u finale, kaže da uživa u domovini. Njeno izlaganje prekinuo je Keba, koji je poželeo da se nađe u ulozi novinara pa je pitao ćerku hoće li se udavati.

- Neću- ogovorila je kao i iz topa, a Keba je zagrlio pa otkrio:

- Uvek kada je to pitam, desi se neki prekid veze.

Nataša kaže da slabo izlazi i ovde i u Americi.

- Uopšte ne izlazim uveče, ni ovde ni u Americi, mene isterati da izađem je dug proces. Pričala sam sa mamom večeras i poželela da budem sa tatom, ovi momenti meni znače. Volim spontana okupljanja i gde su dobri ljudi je dobro. Od kada sam došla samo sam u kući, odem na tenis, u studio i provodim vreme sa psom Pakom.

Na pitanje da li je u Americi nostalgična, odgovara:

- Kada bih razmišljala o stvarima koje mi nedostaju bila bih u dubokoj depresiji. Uvek se fokusiram na stvari koje su tu tom trenutku i maksmalno koristim šta mi taj momenat omogućava i zahvalana sam na sposobnosti da vidim sve najboje u teškim vremenima.

Autor: M.K.