PROŠLO JE SKORO GODINU DANA OD SVADBE: Aca Sofronijević još nje otišao na medeni mesec sa suprugom Kosanom, otkrio i razlog

Skoro godinu dana je prošlo otkako se harmonikaš Aca Sofronijević oženio prelepom doktorkom Kosanom, međutim njih dvoje još nisu bili na medeni mesec.

Aca Sofronijević je otkrio da nije bio na medenom mesecu sa suprugom jer su oboje okupirani poslovnim obavezama. Ipak, uskoro planiraju da otputuju na neku destinaciju gde će se potpuno opustiti i uživati u zajedničkim trenucima.

- Nismo još, evo radimo na tome da se negde nađe vreme i za to. Još ništa nismo dogovorili, ali bićete blagovremeno obavešteni - rekao je on.

Supruga mu je velika podrška kada je njegova karijera u pitanju.

- To nju ne interesuje, ona ima svoju nauku, uči, radi. Ima jedan ozbiljan životni poziv, ona je u tome. Naravno da podržava to što ja radim. Voli kad ja sviram dok ona uči, to je odlična kombinacija - ispričao je harmonikaš.

Inače, Aca Sofronijević i njegova supruga, lepa doktorka Kosana nedavno su proslavili Mladence. Aca i Kosana su odlučili da slavlje bude u njihovom luksuznom domu. Podsetimo, Aca Sofronijević zarekao se na večnu ljubav pred Bogom izabranici Kosani u maju prošle godine.

