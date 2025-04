ROMANA RADI ZA PULTOM U PICERIJI: Pevačica završila u zatvoru zbog pljačke, a sad se bavi ugostiteljstvom! Kad je vide, svi ostanu u šoku (FOTO)

Pevačica Romana Panić 2020. godine završila je u zatvoru zbog pljačke bankomata u Brizbejnu, a po izlasku na slobodu je svoj život promenila iz korena.

Romana Panić je sada pokrenula novi biznis i posvetila se ugostiteljstvu. U pitanju je picerija u kojoj pevačica nekada radi i na pultu što iznenadi mušterije.

U lokalu takođe često organizuje i privatna druženja sa prijateljima.Podsetimo, Romana je 2020. godine završila u zatvoru zbog pljačke bankomata u Brizbejnu. Ona je nedavno progovorila o problemu koji ju je snašao:

- Toliko je bilo teških momenata, pokajanje uvek postoji. Svi smo mi samo ljudi i pravimo moje greške. Ja sam svoje greške priznala. Srce me uvek vodilo i srljala sam, ali ne kajem se što me vodilo srce. Da bih neke stvari ispravila i da bih bila mudrija kada bih dobila priliku, sigurno da bih, ali onda ne bih ispala ovoliko dobra kasnije. Sva ta iskušenja dovedu čoveka da se ili sruši i izgubi ili da evoluira skroz. Na mene je to uticalo kao na osobu i nadam se da ću pokazati javnosti da je to tako - rekla je ona za Blic i otkrila da joj sa estrade niko nije okrenuo leđa nakon hapšenja.

- Niko! Zaista mi niko od kolega nije okrenuo leđa, smejemo se tome sada. I ja se smejem. Zaista se trudim da iz Australije pamtim samo lepe stvari.

Autor: M.K.