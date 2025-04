Prvi nastup Viki Miljković posle bratovljeve smrti: Pevačica peva u crnini, publika se veseli (FOTO)

Pevačica Viki Miljković pre nekoliko dana doživela je veliki porodični gubitak, kada joj je preminuo rođeni brat Vladica, što je izuzetno teško podnela.

Međutim, pevačica morala da skupi snagu i nastavi sa poslom kao da se ništa nije dogodilo. Naime, budući da je pre mnogo meseci zakazala nastup, nije postojala mogućnost da isti bude odlužen, te je morala da privatni život i nedaće ostavi po strani i održi nastup.

Pevači se neretko suočavaju sa ovakvim problemima, a Viki je sve odradila profesionalno, kao da se ništa nije dogodilo. Miljkovićeva je nastupila u crnini, a snimak sa njenog nastupa preplavio je društvene mreže.

Podsetimo, kako je Viki izjavila njen brat je bolovao od multipla skleroze, ali nije preminuo od te bolesti.

- Neki organi su otkazali i to se desilo iznenada. To je sve što mogu da vam kažem - rekla je Viki.

Podsetimo, Slobi Radanoviću je preminuo otac pre pet godina tačno 31. decembra, kada se praznuje doček Nove godine. Uprkos velikoj porodičnoj tragediji, morao je da nastupi iste večeri.

- Jeste bio težak taj 31. decembar pre pet godina... Uvek se podsetim na to, na taj ružan trenutak, ali to su dani kada se mi sećamo njega, evociramo uspomene na njega, koje su samo lepe.... On u nama izaziva samo neke lepe osećanje, lepe uspomene koje čuvamo na njega. Samim tim on nam i sada, kada nije tu, ulepša te datume, tim lepim sećanjima na njega - rekao je nedavno Sloba za Pink.rs.

