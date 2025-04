Radu Manojlović ponizio brat pred kolegama?! Isplivali šok detalji: Iz njegovih očiju IZBIJALA JE MRŽNJA

Rada Manojlović ima sestru Maju i polubrata Nenada koji je, poput nje, uplovio u muzičke vode.

Iako se sa sestrom ne viđa često, Nenad Manojlović tvrdi da je između Rade Manojlović i njega sve u najboljem redu. Međutim, nakon zajedničkog gostovanja u jednoj emisiji ispostavilo se da to baš i nije tako, prenose mediji.

Kako prenose domaći mediji, Nenad i Rada Manojlović sreli su se ispred studija, a kada je trebalo da se pozdrave pevač je iskulirao sestru iako je ona bila srećna što ga vidi.

- Iz njegovih očiju izbijala je mržnja. Videlo se da je Radi neprijatno, ali i drugim kolegama. Odmah su počeli da se čude kako je mogao brat tako da je iskulira. Tu poniženjima nije bio kraj. On je pevao zajedno sa svima njima i dok su pevači prilazili jedni drugima i šalili se, on Radmili nije prišao nijednom. To ne može da se prepriča. Brat izbegava sestru i to onu koja mu je samo dobro činila. Nije bilo šanse da se animozitet sakrije - rekao je za Scandal izvor sa lica mesta, pa dodao da su kolege bile šokirane Nenadovim ponašanjem.

- On samo ima sreće što Rada ćuti i ne ispriča sve. Pre nekoliko godina je izjavio da je Radi ponudio pesmu, a da ga je ona odbila za duet. Pa Rada je snimila duet sa svakim ko je pitao, a kamoli da snimi sa bratom. Inače on joj to nikad nije ni ponudio, pa je to bila notorna laž.

Podsećamo, Rada Manojlović prolazi kroz težak period. Ona je, naime, stavila tačku na jednogodišnju vezu sa Vladimirom Rankovićem sa kojim su joj mnogi predviđali brak.

Autor: Pink.rs