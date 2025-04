Princ od Vranje više ne izgleda ovako: Ofarbao se i skratio kosu pred Evroviziju, ljudi šokirani transformacijom (VIDEO)

Srpski predstavnik na ovogodišnjoj Evroviziji Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, posle pobede na nacionalnom izboru za predstavnika dodatno je oplemenio pesmu "Mila" novim aranžmanom, obelodanio da u potpunosti menja nastup kojim će nas predstaviti u Švajcarskoj, a sada je donekle promenio i izgled.

Princ je poznat po svojoj dugoj kosi, koja mu je, pored izvanrednog vokala, zaštitni znak, a sada je otišao u jedan frizerski salon, gde se ofarbao i promenio frizuru.

Poznati pevač rešio se čupave punđe i kikica, o kojima su svi pričali tokom njegovog učešća na "Pesmi za Evroviziju". Ofarbao se u tamniju nijansu, skratio kosu i isfenirao je na talase.

Inače, on je nedavno gostujući u emisiji "Amidži šou" na Pinku govorio o sopstvenim prognozama kada je u pitanju njegovo učešće na ovogodišnjoj Evroviziji.

- To će da se obelodani kada izađemo sa svim informacijama na kojima smo radili, mnogo ćemo raditi na nastupu i pesmi, dići ćemo to na viši nivo, biće na svetskom nivou. Imam strah od visine i ovih par metara sam jedva preživeo. Pao mi je mesec u prvom polufinalu, sajle koje drže taj mesec su saplele jednu nogu na kojoj je stajao, ali tih pet sekundi...Čovek koji je radio gore uspeo je da propne sajlu i da se to drži, ali se to desilo u sekundama. Mislim da je to magija! Mi smo počeli sa dve numere u tom brzom fazonu, ali sam onda razmišljao, hteo sam autentičnost. Hteo sam da se ogolim, da dam ljudsku dušu i čistotu na koju mislim da često zaboravljamo. Naš glavni adut je što imamo muškarca koji zna da peva, performans, ma ceo nastup će se izdvojiti od svega, to nam je ulazna karta u finale. Ne može se nikada znati ko je favorit do nekog poslednjeg trenutka. Dve nedelje uoči same Evrovizije počinju drastično da se menjaju stvari...Ljudi će, u najmanju ruku, biti šokirani izmenama - rekao je Princ.

Autor: D .T.