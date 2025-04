Ćerki Željka Šašića zabranili da uđe u avion: Sofija ima neviđeni problem zbog onog što joj piše u svim dokumentima

Mlada dizajnerka Sofija Šašić krenula je majčinim stopama i karijeru otpočela u svetu mode, a gostujući u jednom podkastu otkrila je da se susreće sa problemima zbog svog imena.

Naime, ćerka Željka Šašića je rođena u Nemačkoj, te je njeno ime upisano kao Sophia.

- Ne veruju mi da se moje ime pravilno piše Sophia Laura Šašić, a zapravo sam rođena u Nemačkoj i tamo se ime Sofija piše sa "ph". Morala sam da steknem tu naviku da pišem svoje ime tako jer u dokumentima mi tako piše, i najveći problem mi je definitivno bio avionske karte. Kada ja kažem nekoj ženi da mi otkuca avionsku kartu kao Sofija Šašić, a meni u pasošu piše Sophia Laura Šašić i otkažu me i skinu sa leta, ispričala je u podkastu "Vostcast.tv"

Inače, Sofija je svojevremeno bila u vezi sa fudbalerom Nemanjom Radonjićem, sa kojim je ostala u odličnom odnosu posle raskida.

- Ne daj Bože da nešto treba Nemanji ili meni, mi smo uvek tu jedno za drugo. To je najbitnije i najlepše, na kraju. Ipak sam sa nekim dve godine provela, nije to malo... Mi nismo raskinuli zbog njegovog neverstva. Šta je radio pre mene i šta radi posle mene to me ne zanima. Mi smo se družili dugo pre nego što smo uplovili u vezu - pričala je Šašićeva.

Autor: D. T.