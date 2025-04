Naš glumac završio kod psihijatra nakon što ga je devojka s najboljim drugom prevarila u WC-u: Poslali su mi i snimak, čak sam ih i čuo...

Glumac Rade Ćosić jednom prilikom ispričao je da je išao kod psihijatra zbog ljubavnih problema.

Rade Ćosić rekao je kako ga je devojka prevarila sa najboljim drugom, sa čim on nije mogao u tom trenutku da se nosi.

- Išao sam kod psihijatra kad je jedna devojka raskinula sa mnom. U tom trenutku su mi pomogli, ali sam bio jako mlad i neiskusan. Imao sam 21 godinu. Mislio sam kad se jednom zaljubiš da je to nekako za ceo život i ta ljubav i to, a onda se ispostavi da je ona završila sa najboljim drugom u wc u dok sam ja bio tu, čak sam i čuo, posle su mi poslali i snimak, al nije bitno ni to - rekao je Rade, pa nastavio:

- Na kraju sam u mejlu video šta su sve radili. Sticajem okolnosti sam sve saznao, ona je sa mog kompjutera ušla u mejl. U suštini je važno da je raskinula. Nije problem u njoj niti u meni, nego u tom dečku, šta je on - rekao je glumac kroz osmeh.

Autor: D. T.