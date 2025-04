Sad mi nije dobro... Đole Đogani na ivici suza, posle mnogo godina otvorio dušu o razvodu,

Pevač Đole Đogani je pune dve decenije u skladnom i harmoničnom odnosu sa suprugom Vesnom.

Pre ove zajednice, Đole je bio u braku sa koleginicom Slađom Delibašić sa kojom je dobio dve ćerke, međutim, budući da nisu mogli da prevaziđu probnleme koji su pratili njihov brak odlučili su da se raziđu.

Pevač je više puta isticao kako je Slađa bila ta koja je stavila tačku na njihov brak i da je on to sve teško podneo. Gostujući u jednoj emisiji Đole je sa knedlom u grlu pričao o Slađi i njihovom razvodu. Pevač je bio na ivici suza ali se suzdržao da se ne rasplače.

- Ja sam verovao i bio sam siguran sto posto da ljubav između mene i Slađe nikada neće prestati.

- Pogodilo te je znači to? Jesi posle toga verovao u ljubav - pitala ga je voditeljka

- Pa nisam. Bio sam baš onako.... Sad si me pogodila. Sad mi nije dobro. Vrate se one emocije i ona energija koja je tada bila, vrati se to...i onda znaš ono kada ti se desi nešto previše loše pa se vratiš ponovo na to i opet doživljavaš.

Snimak je postao viralan na TikToku, a mnogima je bilo žao Đoletove reakcije.

Autor: pink.rs