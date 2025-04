Oduzela joj se desna strana, a onda se srušila na pod! Pevačeva supruga imala moždani udar, zanemarivala je OVE SIMPTOME

Hrvatski pevač Toni Cetinski je dugi niz godina u skladnom braku sa Dubravkom Cetinski. Malo je poznato da je supruga popularnog pevača je 2019. godine doživela moždani udar.

Nakon toga njen se život promenio iz korena. Supruga Cetinskog se prisetila tog strašnog dana kada je u porodičnom domu osetila kako joj se oduzima desna strana, a onda pada na pod. Suprug joj je tada spasio život.

- Da nije bilo njega, ne znam kako bi sve prošlo. Njegova prisebnost i ljubav bile su presudne u tim trenucima - rekla je Dubravka koja je želela da svoju priču podeli sa javnosti kako bi pomogla drugim ljudima.

- Dva dana pre nego što se sve desilo, osećala sam određene simptome, ali sam ih ignorisala. Imala sam blage trnce, ništa što bih shvatila ozbiljno. Međutim, trećeg dana sve se naglo promenilo, esna ruka i noga su mi se oduzele, počele da se grče i samo sam pala.

I pevač se prisetio tog kobnog dana i kako je shvatio da nešto nije u redu.

- Čuo sam je kako je viknula, a zatim pala. Kada sam došao na terasu, video sam kako se trese. Njen moždani udar manifestovao se kao 'grand mal', najteži oblik epileptičnog napada. Odmah sam pozvao hitnu pomoć i ostao uz nju sve vreme. U jednom trenutku sam pomislio da je kraj, naročito kada je duboko izdahnula, ali kasnije sam saznao da je to bio znak da se proces smiruje. Nedugo zatim, polako je počela da dolazi sebi.

Dubravka je na vreme bila zbrinuta u bolnici u Rijeci a ti dani su bili vrlo važni za njen oporavak.

- U početku mi je bilo jako teško, jer me obuzeo strah, a strah je najgori neprijatelj. Zato je podrška najmilijih bila presudna. Imala sam sreću da budem okružena suprugom, porodicom i majkom, koji su mi pomogli da prebrodim taj period. Stalno razmišljate: 'A šta ako se opet desi? Šta ako me ponovo zadesi isti problem?' To vas iscrpljuje. Ali u jednom trenutku morate da kažete sebi: 'Dosta! Moram da prevaziđem taj strah i nastavim dalje!' - objasnila je Dubravka koja je utehu pronalazila u veri.

- Moja kuma kada je čula šta se desilo je poslala sveštenika da se ispovedim i dobijem bolesničko pomazanje. To mi je tada bilo najvažnije. Od tog trenutka volontiram u isusovačkom samostanu u Opatiji, koji vodi pater Ignac Čižmešija. Tamo zatvorim vrata svetovnom i postajem prava ja - rekla je ona za "In magazin".

Autor: pink.rs