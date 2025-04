Od Mie Borisavljević pokušavaju da iznude veliku svotu novca zbog navodne povrede u njenom salonu.

Naime, izvesna L.B., kontaktirala je Miu Borislavljević i tražila joj 15.000 evra, tvrdeći da se povredila u pevačicinom salonu te da je zadobila opekotine na njenim spravama. Kada ju je Mia upitala gde se to desilo, ova joj je objasnila da je u pitanju fitnes centar na Novom Beogradu, koji Mia ne drži.

Nakon niza uznemirujućih poziva i poruka, Miu Borisavljević je kontaktirala i žena koja se predstavila kao advokatica "oštećene" i pokušala isto što i njena klijentkinja, da iznudi novac.

Pevačica je gostujući u ''Novom vikednd jutru'' kod voditeljke Jovane Jeremić otkrila kroz kakvu agoniju prolazi danima.

Mia, šta se dovelo do toga da tebe izvesna gospođa Lepa okrivi za opekotine koje je dobila?

- Imam potpuni legitimitet da govorim na ovu temu. Godinama sam u ovom poslu. Mi izdajemo podlicencu za korišćenje marketinškog prostora. Gospođa Lepa je trenirala u salonu na Novom Beogradu, salon se vodi na Jelenu Radmanović, koja je vlasnica tog salona. Ona je rekla da su se u tom salonu desili problemi sa kožom, nakon korišćenja sprave. Jedna komišinica od Lepe je mene nazvala i rekla da se desio problem u mom salonu, na šta sam joj ja odgovorila da nije u mom vlasništvu i da mogu da je povežem sa njom. Komšinica je insistirala da pozovem gospođu Lepu, jer ona namerava mene da tuži. Ja sam je pozvala, pitala je da li je potrebna neka pomoć i rekla joj da sve pravno treba da reši sa Jelenom, a ona je meni poručila da će me pozvati advokatica. Nakon što me je pozvala njena advokatica, nakon sedam dana, rekla mi je da ih Jelena Radmanović ne zanima i pored toga što je objašnjeno da je ona vlasnica, a ne ja. Istakla je da postoje dve opcije, a to je da gospođa Lepa izađe u medije i da sve javno iznese, a druga opcija je da platim 15.000 evra i da više ne izlazi u medije. Da sam bilo šta kriva, ja bih možda razmišljala da platim, ali moja krivica ovde ne postoji. Sve radim po zakonu i pravilima. Nisam pristala na iznudu novca. Čekala sam dan da ona izađe u medije, da se i suočimo. Ona je govorila za javnost tokom protekle dve nedelje, ali danas nije htela da se pojavi u studiju dok sam ja ovde. Nemam čega da se plašim. Mogla je da objasni zbog čega ni do dana današnjeg niko nije kontakrirao vlasnicu salona. Ja sam ponela svu papirologiju o spravama koje se koriste. Proizvode se u Poljskoj i prošle su svu neophodnu proveru od Evropske unije. Urađena su sva ispitivanja. Dakle, te sprave imaju sve sertifikate i rezultate. Namenjene su za profesionalne sportiste, ali su kasnije postale i za širu primenu. Te sprave su kod nas postale poznate pre par godina, jer sam ja njih izreklamirala. Nije nešto što sam ja donela ovde, kako bi narod to isprobavao. U ovom slučaju, one nisu nikakvo medicinski srednstvo, bez obzira na to što imaju terapeutsko dejstvo. Daleko od toga da na njima mora da radi doktor. Medicinski je ispitano, provereno je odman nakon stupanja u rad. Kod nas prođe od pedeset do sto žena, nikada se nije desilo ništa ni nalik ovome o čemu danas pričamo. Ovaj slučaj je jedinstven i treba ga proveriti. Gospođa Lepa treba da proveri svoje zdravstveno stanje i okolnosti ostale koje su mogle da utiču na ovo da se desi. Ovo je slučaj za dalje ispitivanje, nije za mene. Meni je stavljeno na teret i apsolutno nepravedno, da ne spominjem iznudu novca. Ovo je jedan vrhunski trening, jer brojni lekari dolaze kako bi trenirali na tim spravama. Imamo razne profile ljudi, koji bez straha treniraju kod nas.

Autor: S.Z.