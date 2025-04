MORALA DA DIŽE KREDIT ZA GAĆICE: Zbog pesme Goga Sekulić bila u FINANSIJSKIM problemima, prodala i kola da isplati Marini Tucaković!

Pevačica Goga Sekulić jednom prilikom je otkrila da je za pesmu "Gaćice" morala da podigne kredit.

Goga Sekulić otkrila je da je u više navrata morala da se zajmi da bi objavila album.

- Za album "Gaćice" morala sam da podignem razliku u kreditu i to sam tek skoro odplatila, jer sam imala i kredit za stan, ispričala je ranije pevačica.

- Svi kažu da mi novac nadoknadimo za jedno veče, ali to nije istina. Ulaganja su velika. Nekad nađem sponzora za spot, nekoliko puta mi je i tata pozajmio ili prijatelji. Nije da to meni neko pokloni, nego ja to pozajmim, pa uredno vratim - pričala je Goga u jednoj emisiji.

- Nekada su se svi stideli da izgovore ime moje pesme "Gaćice", a danas je ona gospodska pesma - navela je popularna pevačica.

- Kada sam uradila jednu pesmu sa Marinom i Damirom morala sam da prodam auto kako im ne bih ostala dužna. Bilo mi je žao. A kada sam divljala sa A8 po gradu tad su svi pitali ko stoji iza mene - kaže Goga i dodaje:

- Iza mene stojim ja! Nikad me nisu jurili za novac, ljudi su jako korektni. Desio se i prelep gest, od Saše Lazića sam dobila i prelepu baladu - ispričala je Goga.

Inače, Goga Sekulić u jednom intervjuu za domaće medije otkrila da je tada podigla 300.000 franaka i da je par godina otplaćivala kredit.

- Za drugi album sam podigla kredit i do pre par godina sam otplaćivala, 300 hiljada franaka, švajcarac je varirao. Taj album se isplatio, a desilo mi se da snimim album i to bude promašaj. Dešavalo mi se da odem kod Marine Tucaković ili kod Kobca i da im kažem da li mogu u delovima da otplatim ili dam kaparu, i nikada nismo imali problem. Oni znaju da sam korektna - rekla je Goga.

