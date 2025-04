Ova fotka je dokaz! Hvali se diplomom državnog fakulteta, a evo sa KOJIM PROSEKOM je Jovana Jeremić završila osnovne i master studije!

Jovana Jeremić voditeljka jutarnjeg programa Pink televizije, neretko ponosno ističe da je završila Pravni fakultet i da je bila student generacije, a nedavno je pokazala i koliko joj je bio prosek sa kojim je završila studije.

Jovana Jeremić radi kao voditeljka jutarnjeg programa na Pink televiziji, a po struci je pravnik. Ona je nedavno pokazala svoje diplome sa osnovnih i master studija na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu i pokazala kakv je student bila.

Ona je osnovne studije na Pravnom fakultetu završila sa prosekom 9.34, a master studije, koje je završila 2014. godine, završila je sa prosekom 9.25.

- Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo - rekla je voditeljka dok je pokazivala svoju diplomu sa osnovnih studija.

- Volim da nerviram kvazi intelektualce jer oni imaju diplome sa privatnih fakulteta i sramota ih je da to kažu. Ja sam prva koja maše diplomom državnog fakulteta i mahaću do smrti, mahali bi i oni kad bi imali sa čim. U tome je problem, ne maše se sa privatnim fakultetom, nego samo sa državnim - pričala je Jovana.

"Ne poznajem puno žena koje su zaradile ovoliko novca"

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je ispričala da je zaradila ogroman novac do svoje 33. godine, ali i da tu ne planira da zasutavi. Kako kaže, cilj joj je da zaradi milijarde.

Jovana Jeremić poseduje dva stana, ali je takođe navela i da se vila, koju je njen partner, vlasnik lanca pekara Dragan Stanković, kupio u Grockoj, vodi na nju.

- Sve što ja pričam, pričam iz svojih cipela. Zato što ova moja pravila, ne može klasična prosečna srpska žena da primeni jer ona nije Jovana Jeremić i to svaka žena treba da zna, bez da ja sebe sad nešto dižem. Ja ne poznajem puno žena koje su zaradile ovoliko novca koliko ja. Moj Dragan kaže da je to 1 odsto žena. Ja ne poznajem nijednu ženu, pored mene, koja je toliko uspela, koja je toliko novca zaradila. Ja sam svog novca zaradila jako puno u životu do svoje 33. godine. Mislim da je ovo početak, ja neću stati dok ne budem bila milijarderka, ali u pravom smislu, jedna žena do koje niko više neće moći da dođe“, rekla je Jovana Jeremić nedavno.

Autor: Nikola Žugić