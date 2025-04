IDEM KOD ANASTASIJE U ŠPANIJU: Ceca progovorila o stanu u Dubaiju, Zvezdama Granda, pa otkrila da li podržava Princa od Vranje

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović sinoć je održala svoj veliki koncert u Vranju, a nakon spektakla je pred našim kamerama sumirala utiske.

Ceca Ražnatović ovu sezonu otvorila je nastupima širom Srbije, a kako kaže, smatra da ju je naša publika ostala željna jer je prethodnih godina više nastupala u inostranstvu.

- Mene je publika željna u Srbiji, uvek radim u regionu. Svih ovih godina sam najmanje radila Srbiju. Kako sam otvorila sezonu po Srbiji, za sada nigde nije bilo greške, ljubav je obostrana. Vidim da sada masovno traže pesme "Šteta za mene" i "Rasulo". To sam ranije pevala, pa sam izbacila. Stalno vrtim u repertoaru pesme jer svi imaju neke želje. To eventualno na Ušću. Jedva čekam novi album, za sada imam 6, 7 pesama gotovih. Sve do sada što sam čula jako mi se sviđa i pisano je za mene - rekla nam je Ceca.

Nedavno se pojavila vest da kupuje stan u Dubaiju, a sada je pevačica otkrila da li je to istina.

- Stan u Dubaiju je laž. Daj Bože da se to desi, jako bih volela da imam stan u Dubaiju. Nije loša ideja, ali nije još došao red. Idem sada u Španiju kod Anastasije. Sada idem na kratko, na nekih 5 dana. U maju ću odvojiti više dana, pa ću moći više vremena da joj posvetim. Sada snimamo "Zvezde Granda", imam koncerte, radim "Ceca šou" i onda zbog obaveza ne mogu da odem na više dana - rekla je Ražnatovićeva.

Praznina u "Zvezdama Granda" je ogromna

Ceca je otkrila i kakva je atmosfera na snimanjima "Zvezda Granda" nakon smrti Saše Popovića.

- Već sam pričala o tome. To je uigrana ekipa, to je sve Saša uigrao i stavio pod konac. Otkako se razboleo, nažalost nismo imali prilike da radimo sa njim novu sezonu. Za sada ide dobro iako je to velika i nepopunjiva praznina. Fali njegova energija, "Zvezde Granda" su njegovo čedo. Nadam se i uzdam u tim koji sa njim sarađuje 20 godina da će se sve nastaviti gde je on sao.

Podržavam Princa od Vranje

Pevačica se dotakla i ovogodišnje Evrovizije na kojoj će Srbiju predstavljati Princ od Vranje.

- Ja svakog našeg predstavnika podržavam, naravno da i njega podržavam. On sjajno peva. Ne znam samo koliko će se uklopiti u to ludilo Evrovizije jer on ima baladu. Mislim da tamo što si otkačeniji bolje prođeš, to više nema veze sa mozgom.

Koje pesme naručuje u kafani

Ceca je prokomentarisala i nove pesme koleginice Dare Bubamare.

- Dok sam se šminkala pred koncert slušala sam Daru, jednu po jednu pesmu. Nisam stigla da čujem sve, rekla sam da to moram natenane da odslušam.To je Dara, to je njen fazon. Tekstovi su jako slobodni, uz njenu energiju. Ništa i nije čudno. Moderno je, za klince super - rekla je Ceca koju smo upitali i šta ona voli da naručuje na privatnim proslavama.

- Privatno naručujem razne pesme. Zavisi od raspoloženja i doba noći. Jedno se sluša u 12, a jedno u 3,4 ujutru.

Autor: Nikola Žugić