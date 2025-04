Omladina traži ovo ludilo: Jovana Tipšin progovorila o novim projektima, solističkom koncertu, pa se osvrnula na Didi Džej: Nisam joj kuma...

Sprema ludilo!

Naša poznata pevačica Jovana Tipšin u uključenju u emisiju "Premijera Vikend - Specijal" i u razgovoru sa reporterkom Katarinom Rogojević progovorila je o novim projektima, koncertu, ali i o novom trendu na društvenoj mreži tiktok, a koji je postavila Didi Džej.

- Iskreno da ti kažem, ja sam često ovde gost, pevam na svadbama i kada su privatne proslave, ali nikad se ne zna, možda neka od nas dve ili ti ili ja ove godine - rekla je Jovana, a onda se osvrnula na nove projekte koje sprema:

Ja radim kavere za svoje stare pesme, to će biti staro-novo, ko voli moju muziku, spremite se za nešto ludo. Svake nedelje ću snimati po jednu pesmu. Kada završim sve, onda radim pregovore oko spotova, mislim da će tek u septembru izaći, jer mora da bude kvalitetno i dobro...Nije ni situacija za snimanje novih pesama, ali kada budu dobre i kvalitetne, hajde. Omladina traži ovo ludilo, obožavaju te stare pesme. Neke pesme i koje sam ja zaboravila moje, oni izvuku.

- Trenutno je hit ples koja je tvoja kuma Didi Džej osmislila - rekla je Katarina.

- Nije ona moja kuma...Moj tadašnji momak je bio kum, nisam ja bila kuma, volim Didi i Danijela, poštujem njihovu porodicu...Videla sam da nešto igra, intresantno, ona je meni intresantna, svetska karijera - rekla je Jovana.

- A ove španske pesme i Španci - pitala je Katarina.

- Više volim da idem do Barselone i da se provedem lepo, ali da se snima, nikad se ne zna...Razmišljala sam o koncertu, uvek mi je to negde u podsvesti da radim solistički koncert, to možda posle ovih kavera. Ja ili radim ili ne radim u životu, ili pevam ili ne pevam, ili slavim ili ne slavim, ili snimam ili ne snimam - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić