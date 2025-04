Bez dlake na jeziku!

Naša poznata pevačica Dara Bubamara bila je nešto više od četiri meseca u medijskoj ilegali, a sada je u emisiji "Premijera Vikend - Specijal" govorila o tome kako su tekle pripreme, kao i da li bi se ponovo udala.

- Najbitnija je harizma i energija, a sve ostalo, Bože moj, sve se sredi, to ti je kada si večiti zvrk i devojčica. Presrećna sam što sam izbacila 12 pesama u ovakvom vremenu i uradila sam dva spota koji su 3D, a što je najvažnije, pesme su dobre. Pevali su svi pesme nove u Beču, mi smo u subotu izbacili na Jutjub, a u ponedeljak ili u utorak su četiri pesme bile u trendingu...Kada imam neki povod, ja ću da dođem u emisiju, vole ljudi da si malo i nedostižna, da nisi svaki dan tu i da dosadiš - rekla je Dara.

- Koja je tebi pesma omiljena - pitala je Bojana.

- Veruj mi, pošto sam ja to pripremala dve godine i mnogo sam živaca i snage i novca ulagala, što se i vidi, nije lako...Sve sam sama stekla. Bukvalno svaku pesmu volim. Kada sam se vraćala sinoć iz Beča, ja sam od Beograda do Novog Sada slušala svoje pesme i toliko su mi sve lepe, ne znam koju bih izdvojila. Recimo mnogo volim pesmu "Tvoja", "Kao ptica poletim", mi žene volimo balade...Ima autobiografskih i "Ilegala" i "Bye bye" - rekla je Dara.

- Je l' ti je bilo teško da nakon svih ovih godina okupiš sa kim ćeš sarađivati - pitala je voditeljka.

- Ja sam razmišljala kako to i šta, ja sam htela da bude moderno, a da ostane moj stil, da ne bude kao današnje...Moraju da budu ljubavni i emotivni tekstovi, a ne krimi-džimi. Slučajno sam bila u Majamiju, srela sam drugara koji mi je uradio "Bye bye" i onda sam krenula. Krenula sam i upoznala sam dosta novih ljudi i išlo je jako brzo, a dugo je trajalo dok nije došlo do toga. Veruj mi, ja bukvalno zadnjih četiri meseca nisam izlazila nigde, to je bila relacija stan Beograd, sin, restoran ispod mog stana, studio, montaža, znači bukvalno nigde. Meni je samo to bilo u glavi, a onda sam shvatila da sam preterala, pa sam sama otišla u Dubai na pet dana. Sama, ne veruju mi - rekla je pevačica.

- Šta je rekao sin i koja se njemu pesma dopada - pitala je Bojana.

- On nije hteo ništa da sluša, vraćali smo se iz Beograda i pustila sam mu "Bye bye", rekao mi je da sam ga iznenadila. Pre par dana, kaže on meni: "Slušaj mama, ona "žena kreten", kada krene refren, kao da mama, neka posebna emocija"...Ja sam počela kao klinka sa 15 godina. Tada je "Košava sa Dunava" bila hit, to je to vreme i eto, hvala Bogu, sve što su godine prolazile, ja sam bila sve više i više popularna, volim svoj posao i svoju muziku - rekla je Dara.

- Da li se desilo da sin pročita loš komentar o tebi i da te odbrani - pitala je Bojana.

- Moj sin ima tu moju glavu, a dobro je, nije na oca u tom smislu, pošto je rođen u Francuskoj, ne zanima ga šta drugi pričaju, meni veruje. Mi bukvalno imamo drugarski odnos, ja njemu sve pričam, ko je mami zabio "nož u leđa", ko me je prevario od prijatelja, ko je mami pomogao, pa napiše poruku: "Hvala što si takva prijateljica mojoj mami" - rekla je Dara.

- Je l' bi se ponovo udala - pitala je voditeljka.

- Pa da ti kažem, kod mene je sve spontano, ako Bog kaže da to treba da mi se desi, desiće se. Mene svaki dečko zaprosi, ja pobegnem, ja sam ona odbegla mlada. Intuicija mi kaže da volim da imam ovaj slobodan život, ali ako se stvarno nešto desi, što se kaže, za stare dane - rekla je Dara.

Autor: Nikola Žugić