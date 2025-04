Naša pevačica Dara Bubamara svoj prvi album snimila je 1993. godine pod nazivom "Košava sa Dunava", a do kraja devedesetih i prelaska u Grand produkciju, ona je ostavila iza sebe hitove narodne muzike

Estradu je, kao i sve, veoma pogodila tužna vest o smrti Saše Popovića, a s obzirom na to da je svoje početke krojila upravo uz Popovića, "Grand" i "Zam" produciju, Dara Bubamara se ovom prilikom u emisiji "Premijera Vikend - Specijal" osvrnula na njihovo prijateljstvo, ali i na njegov odlazak.

- Bio je taj sukob sa Sašom Popovićem, vi ste se pomirili - pitala je Bojana.

- Ma da, pomirili smo se, to je kao muž i žena (smeh)...Ma bilo je tu dosta problema, kada je bila "Košava sa Dunava", pa je bila ljubomora...Posle pesme "Zidovi" se nismo dogovorili oko uslova, ja sam se naljutila jer mislim da sam to zaslužila, a tada sam bila srčana, zalupila mu vratima i rekla "doviđenja". Bilo mi je krivo, normalno. Ja sam se udala i bila je svadba u Novom Sadu i Parizu, poslao mi je ogromno cveće, on i Brena, tada smo se čuli, čestitao mi je trudnoću. Sale je bio duša jedna. Ja sam tada možda bila tvrdoglavija i onda se desilo da sam rodila sina Konstantina i on je mene zvao: "ne mogu da verujem, dala si mu ime Konstantin, zove se kao moj otac" i od tada smo se non stop čuli. Bio mi je podrška velika, desi se skandal, on kaže: "ma bravo, ne može to niko kao ti" - rekla je Dara.

- Ti si kasnije saznala da je on bolestan, je l' ste se čuli - pitala je Bojana.

- Ja sam to pričala da smo se non stop čuli, ja sam letos imala koncerte, više nisam ni znala u kom se gradu budim. Zvao me je, pričali smo koji automobil bih mogla da kupim, mislim, naša zajednička ljubav su bili automobili. On kaže: "hajde dođi u Beograd da se vozimo", ja sam došla u Novi Sad, ja sam čula da je Sale bolestan, mislila sam da je laž. Ja mu se javim, on mi kaže da je istina, onda sam čula da je bio u Parizu. Bila sam srećna kada se vratio iz Pariza, ali jedan dan sam non stop mislila na njega. Prejaka mi je intuicija. Ja mu kažem: "Sale moj, kako si?", on kaže da je loše, ja mu kažem da će on to lako...Posle dva dana su mi javili to, to je takva jedna praznina, nisam mogla da zamislim estradu bez Saše Popovića - rekla je Dara.

Autor: Nikola Žugić