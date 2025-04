Razjasnio sve!

Poznati pevač Saša Kovačević bio je sagovornik Nemanji Vujičiću u današnjem ''Permijera - Vikend specijalu'', a tom prilikom govorio je o nedavnom putu na Tajland, zemljotresu koji ga je tamo zatekao, ali i odnosu sa dugogodišnjom izabranicom Zoranom Tasovac.

- Tajland je bio neplanirana destinacija ove godine. Išli smo do Dubaija i onda smo odlučili da odemo do Tajlanda na 5, 6 dana. Bio je zemljotres na dan kad smo se mi vraćali, nažalost desio se u Bangkoku i znate koliko je ljudi stradalo. Kod nas na Puketu se nije osetio zemljotres. Oni su pozitivni ljudi, jako su zahvalni. Mi nismo imali prilike da osetimo zemljotres, vratili smo se tog dana. Ja tamo volim da uživam, da se sunčam, da lepo jedem... Bio sam u nekom periodu kad sam bio kao tempirana bomba i baš mi je bilo potrebno. Vratio sam se raspoložen za neke nove projekte, sleduju nove pesme za letnji period - rekao je Saša i dodao:

- Do sada smo bili zajedno, mi nedeljom imamo naš ritual da idemo na picu. Do sada sm bili u gradu zajedno, Bogu hvala ne bih ništa dirao. Zahvalan sam što ih imam. Ljudi su to povezivali jer one nisu bile sa mnom u inostranstvu. Iskra ide u školu, a brat i ja smo otišli neplanirano na Tajland. Ja sam napravio barijeru i ogradu i mirni smo. Naš ondos smo uspeli da sačuvamo poverenjem i ljubavlju. Prvi put se osećam tako da mi je i nakon mnogo godina sve prisutno tu kao i prvog dana. Ja sam imao veliku sreću da dobijem osobu kakva meni treba. Ljubav je pokretač svega, kao što smo rekli i ništa ne postoji bez ljubavi. Zahvalan sam publici koja mi pruža ljubav i lepšoj polovini i porodici. Na putu su da se ostvare sve želje, voleo bih da se stvarim u ulozi oca i nadam se da će se to desiti. Ja jako volim decu i još otkad sam bio klinac voleo sam da se igram s decom i da ih branim. Zahvalnost je ključ svega - poručio je pevač i dodao:

- I dalje se osećam mlad duhom, osim problema sa kičmom koji sam napravio davno treningom, osćam se kao strela, osećam se dobro i mladalački - otkriva Saša pred premijernim kamerama.

Autor: M.K.