RISTOVSKI JE TO VEĆ PRODAO! Osvanule tvrdnje o glumcu i njegovoj izabranici: Nikad se nije NI NASMEJAO, NI JAVIO susedima, a sa Anicom nije prava ljubav

Čuveni glumac Lazar Ristovski (72) već dugo uživa u ljubavi sa koleginicom Anicom Lazić (33), a o njihovoj romansi ne prestaje da se priča.

Ekipa "Blica" otišla je nedavno u Zemun gde su doskorašnje komšije glumca navele da je Ristovski prodao svoju kuću u ovom delu grada u kojoj se neretko i fotografisao.

- Ristovski je kuću već prodao. Ne živi ovde već neko vreme. Ja ga znam samo iz viđenja. Kad kog sam ga videla bio je namršten, nadrndan. Nikad se nije nasmejao ni javio, a ni prve komšije ne misle ništa bolje o njemu, to znam jer se družim sa njima. Njegovu devojku nisam videla nikada, ali sam čula za njih. Razumem ja sve to, ljubav ne zna za godina, ali ne mislim da je to prava ljubav - istakla je komšinica proslavljenog glumca.

- Živeo je tu kod mene, ne priča puno sa komšijama. Ne znam stvarno kakav je to čovek. Znam da smo bili komšije, ali nisam imao nikakav kontakt sa njim. Nemam ništa protiv njega, čuo sam da nije pričao godinama sa jednim komšijom, ali ne znam što, ne ulazim u te stvari, to sam čuo jer mi se ovde svi znamo. Ja protiv njega stvarno nemam ništa, volim da gledam filmove u kojima glumi - rekao je još jedan bivši komšija Ristovskog.

Ritovski kao Bond

Lazar i Anica su, podsetimo, letos bili na odmoru. Smešteni su bili u luksuznom rizortu, a tad je popularni glumac podelio snimak sa bazena.Lazar Ristovski oponašao je, u svom stilu, čuvenu scenu iz filma "Džejms Bond", pa je tako teatralno izašao iz vode, dok je Anica sve snimala, o čemu se naširoko priča.

Anica otkriva: "Ne starim, nego sam mudrija"

Mlada glumica se svojevremeno prisetila kako je izgledao svaki doček Nove godine u njenom domu dok je bila dete.

- Najstarija sam od četvoro dece i iz velike familije. Sećanja na taj period su mi buka, graja i puno poklona. U najlepšem sećanju mi je ostalo, ali ne zbog poklona već porodične topline. Što sam starija, odnosno mudrija, jer ne starim, sve su mi manje važni materijalni pokloni već osećaj u srcu, da smo svi zdravi i toplina doma - kazala je tad.

Autor: Pink.rs