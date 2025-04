Jedan od prvih trenutaka kada ga je videla u stvarnom životu, bio je, kako kaže, u samoposluzi.

Pevačica Jasna Milenković Jami prisetila se trenutaka iz detinjstva i mladosti koje su u njenom sećanju zauvek obeleženi imenom Zdravka Čolića.

- Bio je totalno oličenje muškarca u koga su sve devojke i žene bile zaljubljene. Generacijski nije bilo razdvajanja. Stvarno je bio neverovatan, a ostao je i dan danas, naravno - rekla je Jami.

Jedan od prvih trenutaka kada ga je videla u stvarnom životu, bio je, kako kaže, u samoposluzi.

- Sećam se jedne situacije. Znači, u samoposluzi sam videla čoveka. Ja sam se prvo ukočila, u momentu nisam verovala, ali sam morala da prođem pored njega i samo onako, kao malo da… da ga čašnem ramenom - ispričala je kroz smeh i dodala da je to bio period "male Jami".

Niz godina kasnije, kada je već bila afirmisana pevačica i nakon što je snimila pesmu "Čokolada", ponovo se dogodio susret sa Čolićem, ovaj put u jednoj beogradskoj kafani na Banovom brdu.

- Ja sam se pojavila kod tog našeg prijatelja, kad kažem našeg, mislim i na Čolu. I sad sedimo i Čola ulazi, ja i dalje skamenjena, vratio me u klinku koja sam bila - rekla je Jami i prisetila se njegovih reči:

- Gde si, Jami - rekao je, i dodao: Što ti je dobra ona pesma, baš ti je ona…Ali Jami priznaje da nije ni čula šta joj govori, od uzbuđenja.- Tako smo slikali i ja sam doživela da jedna mala devojčica koja je sanjala i bila zaljubljena u Čolu, doživi tako lepe reči od njega. To samo govori o tome koliko je on veliki i koliko je ostao veliki, a meni da sam ja uradila stvarno pravu stvar jer kad me pohvali jedan Čola, onda… - poručila je emotivno.

Autor: M.K.