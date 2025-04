Naša poznata pevačica je PRVA NA ESTRADI UGRADILA SILIKONE! Suzana Mančić je razotkrila pre 40 godina: Bila sam oduševljena njenim poprsjem (FOTO)

Dame sa domaće javne scene ulažu neverovatne sume novca u svoj izgled, te neretko pričaju o estetskim intervencijama koje su imale na sebi.

Voditeljka Suzana Mančić jednom prilikom je otkrila da je pevačica Zorica Brunclik prva pevačica u Srbiji koja je ugradila silikone u grudi.

- Od naših pevačica, Zorica je prva imala silikone. Bile smo zajedno na turneji i ja sam je, oduševljena njenim poprsjem, ispitivala gde je radila intervenciju, da li je bolelo, koliko košta - ispričala je Suzana svojevremeno, pa dodala:

- Sve mi je objasnila i preporučila mi svog hirurga u Minhenu čije ime, verovali ili ne, i danas pamtim. Zvao se Gerd Konten. On mi je uradio takve grudi da su odlične i posle trideset godina. Hvala i Zorici i njemu.

"Ja se ne obazirem na komentare "Sva si plastična", "sva si izoperisana""

Suzana Mančić je, inače, nedavno istakla da je njen suprug, grčki biznismen Simeon Ocomokos, oduševljen njenim izgledom i lepotom.

- Svako za sebe misli da ima neke mane koje mora da prikrije i mi to danas radimo sa fotošopom. Ja se ne obazirem na komentare "Sva si plastična", "sva si izoperisana". Gledam da prikažem sebe u nekom normalnom svetlu, ali ipak i da zadovoljim svoj ego, do sada nisam radila neke ozbiljne korekcije na licu i telu, ali prosto moramo ostariti. Stvarno su se one koje nisu bile lepe udale pre mene, ali mislim da svi vole u društvu da imaju lepu i zanimljivu osobu - kazala je Suzana i dodala da je njen suprug ponosan što pored sebe ima jednu takvu ženu.

- Moj drugi muž je jako srećan što pored sebe ima ženu koja izgleda reprezentativno, koja se uklapa u svako društvo, koja govori jezike, koja zna da se ponaša i sa ministrima i sa običnim svetom. On kaže da se stalno smeje sa mnom i to je odlično - zaključila je ona tad za "Informer".

Autor: M.K.