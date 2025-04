Naš teniser srušio kuću pa napravio vilu: Pogledajte ogroman bazen u dvorištu, a tek da čujete kako će izgledati njegov dom (FOTO)

Teniser Filip Krajinović je u rodnom Somboru do temelja srušio staru porodičnu kuću i sazidao luksuznu nekretninu.

Kuća je udaljena 200 kilometara od Beograda, a skrivena je u prelepom dvorištu sa bazenom i bujnim vrtom. Jedan od najuspešnijih srpskih tenisera uredio je kuću po poslednjoj modi, dominiraju svetli tonovi, a atraktivni komadi nameštaja dodatno daju na luksuzu. Unutrašnjost vile je uređena sa ukusom. Sivi komadi nameštaja i žuti detalji čine da ambijent odiše toplinom.

Medalje i trofeji zauzimaju posebno mesto u dnevnom boravku, dok je trpezarija sa velikim brojem stolica namenjena za velike porodične okupljanja i večere sa prijateljima, dvorište sa bazenom je posebna priča.

Podsetimo, dok je kuća još bila u fazi izgradnje komšije su istakle da im je izuzetno drago što će imati prilike da češće viđaju sportistu.

- Pravi baš veliku kuću. Imaće bazen, nekoliko soba, teretanu, ali i ogromnu kuhinju, kao i veliko dvorište. Filip je divan mladić koji je veoma kulturan i pametno ulaže u svoju budućnost. Radnici mesecima marljivo rade, a njega s vremena na vreme vidimo. Radnici kažu da nije zahtevan gazda, a da je izvođaču radova dao sva ovlašćenja kako bi sve bilo baš onako kako je nacrtano na planu, a u čijem crtanju je učestvovao teniser. Čuli smo da će nameštaj donositi iz Beograda, ali i da je iznajmio arhitektu kako bi mu uradio enterijer doma - rekla je tada za “Blic” jedna od komšinica.

Inače, Krajinović u Beogradu ima stan u jednom luksuznom naselju gde mu je prvi komšija kolega i prijatelj Novak Đoković. Filip je tada govorio da je uređenje enterijera prepustio timu iskusnih arhitekata i nije se pokajao jer su opravdali njegovo poverenje u potpunosti.

- Nisam imao vremena ni iskustva da se sam bavim uređenjem stana, pa sam za to zadužio profesionalce i nijednog momenta se nisam pokajao jer su premašili moja očekivanja. Ispričao sam im da želim tople boje u stanu i to je bila njihova vodilja za kompletan dizajn. Kad su osmislili, pokazali su mi kako bi to trebalo da izgleda na računaru, ali nisam verovao da sve zacrtano mogu i da realizuju. Međutim, uspeli su. Sve prostorije su u službi komfornog života. Stan ima stotinak kvadrata, tako da ima mesta i za porodicu kad je stvorim. Imam dve spavaće sobe, dva kupatila i to mi je bilo takođe bitno da ima mesta da ugostim najmilije. Na primer, kad neko od mojih dođe iz Sombora. Bitno mi je da imam veliki televizor - rekao je on jednom prilikom.

