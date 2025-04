Naša pevačica završila samo osnovnu školu: Postala je megazvezda, a nikad nije pročitala nijednu knjigu

Priznala sve!

Pevačica Zlata Petrović u više navrata pričala o svom privatnom životu, te jednom prilikom otkrila da je završila samo osnovnu školu.

- Nikad nisam pročitala knjigu. Ja to nisam stigla da radim, a i nešto nemam nikakvu želju i volju. Čitala sam lektiru jer sam morala, i to je to. Razmišljala sam nekad o školovanju, ali shvatila sam da su me moje pevanje i život naučili da upoznam ljude. Za mene je svaki čovek knjiga. Ne mislim da bih bila pametnija da sam završila neke fakultete - priznala je jednom prilikom.

Pevačica je govorila i o svojim brakovima, kojih je imala ukupno tri.

- Udala sam se u 16. godini za čoveka koga nisam volela. Završila sam osmi razred, trebalo je da idem dalje na školovanje, međutim, to se nije dogodilo. Tako je tada bilo... Ako ne ideš u školu, udaju te. Iako je u toj porodici sve bilo divno, ja nisam volela. Nek mi oprosti i taj dečko i svi, ali smatrala sam da sam najnesrećnija na svetu. Da nije bilo tog neželjenog braka, ne bih se bavila ovim poslom - rekla je ona, a potom nastavila:

- Generalno, nisam volela posao pevačice. Kad je moja majka dolazila kući, između nje i očuha, koji ju je mnogo voleo, bilo je svađa, tuča i ljubomore, te zbog toga nisam volela da pevam. Ja jednostavno nisam znala da li to znam. Ali, nakon što sam pobegla, otišla sam u pevačice.

Folkerka takođe nikada nije krila da je svojevremeno bila u vezi sa oženjenim muškarcima, te se čak i ponosi time.

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka sa kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Nije me zanimalo da li je neko bogat ako mi je lepo pored njega. Sama zarađujem i imam dovoljno za sebe. Nisam tražila da mi neko kupuje bunde i automobile - ispričala je jednom prilikom Zlata Petrović za domaće medije.

