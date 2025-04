Ovo su poslednje reči koje je Šaban rekao Goci: Taj pogled i ta rečenica su mi zauvek ostali u glavi

Kralj narodne muzike Šaban Šaulić poginuo je pre šest godina u teškoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, a njegovoj supruzi Goci i dalje zadrhti glas na njegov pomen i o njemu govori kroz suze.

Goca Šaulić odlično pamti njihov poslednji razgovor, dok ga je ispraćala na kobni put sa kog se nikada ije vratio.

Kako je Goca rekla, nikada neće zaboraviti tu scenu kada ona dotrčava u dvorište da zagrli Šabana.

- Ne znam… Uvek mislim da je možda još nešto trebalo da mu kažem tad kad je pošao na put, ali ne znam ni šta bih…- rekla je Gordana, a potom se prisetila dana kada su se poslednji put zagrlili ipred porodične kuće:

- Znam da sam samo na pola dvorišta došla i zagrlila ga, pitala sam ga ‘Da li si zaboravio nešto’, a on kaže ‘Ma ne, ne, samo gledam’. I to mi je tako ostalo, to ‘samo gledam’, taj pogled i ta rečenica su mi negde u glavi.

Iako je prošlo šest godina, tuga i bol ne prolaze, ali Goca je sada otkrila i kako izgledaju njeni dani bez supruga.

- Moj život koliko god da je bio naporan, bio je ispunjen. Kad je sedeo u nekom društvu i kad neko peva „Gordana“, on me pozove i pusti mi, a ja u 3 ujutru, istog momenta budem budna jer sam jednostavno kroz život navikla kad je Šaban na putu da se javim na prvi poziv - istakla je u emisiji na Grandu i priznala da joj se život potpuno promenio od kad nema njenog najvoljenijeg.

- Dani su mi sad potpuno drugačiji, godine su potpuno drugačije, ceo život. Dala sam sebi zadatak da sve ono što mogu, a ima veze sa njegovom karijerom i njegovim likom, da uradim, da to ide dalje. Sanela i ja blizu stanujemo i mnogo smo svi vezani. Ja sam bila jedinica zato mi je bio cilj da moja deca budu vezana, oni se više puta dnevno čuju, uvek znaju gde je onaj drugi - objasnila je ona.

Uprkos ogromnoj praznini, Gordaninu tugu svakodnevno leče deca i unuci koji su joj danas najveći smisao života.

- Rano ustajem, jutarnju kafu pijem sama, na miru, dok gledam dnevnik. Rano ujutru volim da sam sama sa svojim mislima. Onda kreće dan, imam kumu sa kojom provodim dosta vremena. Trudim se da otputujem u Cirih da vidim Mihajla i nejgovu porodicu. Sad nam je praksa da u februar za moj rođendan idemo u Rim, sad ćemo nas tri u Cirih, to su neka naša putovanja. Gde idu deca idem i ja - ispričala je Šabanova supruga, a na pitanje gde najviše vremena provodi kada je tužna odgovorila je:

- To je stan, tu sam sama sa sobom. Prvih 7, 8 meseci nisam mogla da slušam Šabanove pesme, a sad naravno da slušam, da mogu na miru da plačem i eto…



