Na Novom groblju u Beogradu upravo je sahranjen Željko Rutović, biznismenu i akter kultnog filma "Vidimo se u čitulji". Mnogobrojna rodbina i prijatelji došli su na se oproste od biznismena koji je preminuo u bolnici u inostranstvu posle borbe sa teškim bolešću.

Neutešna porodica je sve vreme ronila suze, a krst je nosio njegov sin Viktor, sliku ćerka Aleksandra,a paniju ćerka Radmila.

Kada su stigli do grobnog mesta i večne kuće Rutovića, njegova supruga i deca su poljubila očev sanduk, dok je njegova sestra kukala na sav glas, a nakon toga je govor održao član porodice:

- Prkosio si i nadrastao smrt. Željko je u danima i godinama svoje bolesti, dao sve od sebe, da se danas što je moguće kasnije sastanemo. Ne samo zbog sebe, nego zbog svih nas. No, svi smo rođeni da živimo i umremo, ali život, tj. smrt ne može ubiti čoveka kao što je bio Željko Rutović. Dragi brate, tužan je skup koji je u tvoje ime posvećen...

- Oprašrtamo se od veličanstvrnog oca, prijatelja, druga. Ovakvi ljudi ne umiru. Željak danas pratimo dostojanstveno s velilom tugom, umirući zajedno s njim. On bi nas danas zagrlio i rekao da ga pratimo dostojanstveno. Izgradio si svoj svet jedan i neponovljiv. U tom svetu bilo je mesta za svakog časnog i dobronamernog čoveka. On je bio hrabar visoko podignutog čela. Njegova duša je bila bogata i dečački čista. Tužni skupe, Željkovom smrću postali smo siromašniji, ali i ponosni što smo bili njegovi i svi oni koje je za šest decenija Željko sreo i voleo. Malo ko je imao harizmu i dušu kao on - rekao je brat držeći oproštajni govor nad Rutovićevom večnom kućom, pa nastavio:

- Ukrala nam ga je smrt, ali dok je nas biće prisutan u našim srcima. Ukrali su nam najlepši osmeh koji niko neće preslikati. Ukrala nam je smrt mnogo čega, sve ono za šta smo živeli i verovali da će se tek za mnogo godina desiti. Za svoje principe nije žalio svoju glavu! Ukrala nam je smrt mnogo čega. Veliki nikad ne umiru i bol nikada neće prestati. Tvoja smrt otvorula je večnu ranu u bratstvu Rutovića i ta rana će trajati večno dok je nas. Srešćemo se na drugom svetu da rane celivamo. Dragi brate od tebe se ne možemo oprostiti jednim govorom ni knjigom. Hvala ti za ime, čast, snagu. Ukrala je smrt našeg Apolona.

Rutović je ispraćen na večni počinak uz pesmu "Nedelja" od Džeja.

Autor: pink.rs