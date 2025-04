DARKO POŠTUJE ONO ŠTO JE MOJ MUŽ URADIO ZA... Ana Sević nikad iskrenije o odnosu sa Lazićem i njegovom ženom, a evo kako njen partner gleda na sve

Par je dobio ćerku Lorenu, a nakon kraha ljubavi o njihovom odnosu dosta se spekulisalo u javnosti.

Pevač Darko Lazić bio je u braku sa voditeljkom Anom Sević, a 2018. godine doneli su odluku da se razvedu. Par je dobio ćerku Lorenu, a nakon kraha ljubavi, o njihovom odnosu dosta se spekulisalo u javnosti. Naime, iako je bilo perioda kada nisu bili u dobrim odnosima, sada je sve leglo na svoje, te oboje imaju svoje porodice, a ljubav prema naslednici ih spaja i neguju prijateljski odnos.

Ana Sević je sada istakla da se veoma dobro slaže sa bivšim suprugom, te da im je zajednički cilj da njihova ćerka bude srećna.

- Što se mene tiče, to je tako moglo da bude od samog starta, ali naravno da je normalno da mora neko vreme da prođe. To je prirodan tok i sled u takvim situacijama. Hvala Bogu imam muškarca pored sebe koji je takav kakav jeste i kome je to normalna stvar. Darko izuzetno ceni i poštuje to što je Danijel uradio za Lorenu i što je uvek tu. To je uzajamno ogromno poštovanje i zahvalna sam Bogu na svemu što smo prošli zato što smo danas ovde gde jesmo – ispričala je u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

Darko je sada u braku sa suprugom Katarinom, sa kojom je nedavno dobio i dete, a Sevićka ističe da se sa njom odlično slaže. Ona je dodala čak i da provode vreme zajedno.

- Mi se toliko zezamo, šalimo i smejemo. Danas svako ima svoju porodicu i toliko svi lepo živimo hvala Bogu, nema potrebe da bude drugačije – kaže Ana i dodaje kako su to uspeli:

- Sve zavisi od čoveka do čoveka. Mi smo pre svega bili prijatelji i zaista je tako i dan danas, tako je trebalo da bude.

Autor: M.K.