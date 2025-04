SVI ZNAJU DA JE HIT LJUBAV FATALNA PRVA OTPEVALA JAMI: Otkriveno ko je ipak pre nje i Cece snimio ovu pesmu (FOTO)

Ovu pevačicu svi znate, a i ona sama je potvrdila priču koja nije bila poznata široj javnosti.

Veliki hit Svetlane Cece Ražnatović "Ljubav fatalna" iz 1995. godine, po kome je i njen sedmi studijski album dobio naziv, pre same Cece, trebalo je da snimi i Jasna Milenković Jami, čiji je život u ovoj pesmi i opisala Marina Tucaković.

Ipak, malo je poznato da je pomenuta pesma svoje prvo melodijsko izdanje imalo na albumu Zorice Marković i to dve godine pre nego što je ona ponuđena Jami s novim tekstom. Ta numera se u njenom izvođenju zvala "Života mi moga".

Ovu informaciju nije znala ni sama Jami, koja je bila prijatno iznenađena kad je saznala da je pre nje pesmu s ovom melodijom snimila Markovićeva.

- Ovo je fenomenalno. Ja sam prijatno iznenađena, ovo tako dobro zvuči. Nisam znala za ovo. Prvi put čujem. Nisam ja baš upućena u sve - rekla je Milenkovićeva gostujući u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji.

O ovoj temi je za Kurir govorila i Zorica.

- Da, ja sam tu pesmu snimila mnogo, mnogo pre nego što je izašla "Ljubav fatalna". Promenjen je tekst, to je uradila, neka joj je laka zemlja, Marina Tucaković. Ja sam tu pesmu pošteno platila, kao i sve druge. Bitno je da se pesma sluša. Melodija je dobra, i jedan i drugi tekst su dobri jer je Marina to tako dobro radila. Neka se samo vrte. Neko sluša i moju pesmu "Života mi moga". Naravno da je i pesma "Ljubav fatalna" hit jer to Ceca peva. Ne smeta meni to ništa, ima drugih pesama - rekla je Markovićeva.

Nakon njenog uključenja, Jami je detaljno govorila o svim okolnostima nastajanja ove pesme koja je na kraju završila kod Ražnatovićeve.

- Tekst za pesmu "Ljubav fatalna" je pisan iz mog života. Marini Tucaković je bila inspirativna moja priča jer se meni to dešavalo u tom momentu. Kad ona mene pita: "Gde je bre onaj tvoj?" Ja joj kažem: "Ma Eno ga tamo u Kini da ne kažem s kim!" I ona napiše: "Ja te volim čak i kada si u Kini, jer na moje srce bacio si čini... Čak i kad se s drugom provodiš po svetu, ja te volim čak i na moju štetu..." To je moja priča, moj život. Meni je drago da je neko opevao moj život, nemam ništa protiv. To je ružna priča. Taj period je potpuno promenio tok estrade. Posle se politika umešala u muziku i sve je dalje istorija - prisetila se Jami.

Autor: M.K.