TRUDNA SRPSKA INFLUENSERKA! Pobegla od oca, udala se, čeka dete sa 19, a čestitke pljušte: NAS TROJE... (FOTO)

Jutjuberka i influenserka Anđela Đorđević izgovorila je sudbonosno "da" svom partneru Aleksi u septembru prošle godine.

Anđela je sada obradovala sve svoje pratioce kada je na društvenim mrežama saopštila lepu vest da je u drugom stanju.

Ona je sa svojim suprugom pozirala u haljini pripijenoj uz telo koja je savršeno ocrtala njen trudnički stomak, a u opisu je napisala sledeće:

- Nas troje - napisala je ona, a komentari su se nizali.

Našla se u centru skandala

Podsetimo, jutjuberke Anđela i Nađa Đorđević našle su se u središtu interesovanja javnosti nakon što je njihov otac Zoran Đorđević obavestio pratioce na Jutjubu da su njegove ćerke nestale, da bi se naposletku ispostavilo da su ga napustile, ruku pod ruku sa njegovom suprugom. Inače, Zorana je svojevremeno, između ostalog, poručio da je "mrtav za njih", kao i da će "izbaciti njihove stvari na ulicu".

- Kada želite da napustite porodicu i nestanete, kao što ste vi uradile meni, morate da budete spremi da očistite sve za vama. Ne može i jare i pare. Anđelina i Nađina ideja jeste bila da se otvori Jutjub kanal, taj kanal sam ja otvorio, jer su one bile maloletne. Ja sam ugovor potpisao i prvih 30.000 evra u marketing sam uložio ja. Niko od nas nije znao da će one od toga da zarađuju. Kada su ozbiljan novac zaradile, pitao sam ih čime žele da se bave, a one su rekle da hoće da im to bude posao. Tada sam im rekao da moraju time ozbiljno se posvete - ispričao je nedavno Zoran i dodao:

- Plaćao sam stan i ja sam garant za nekretninu u Nici, ali ne znam da li su one tamo. Izašao sam sa jednom malom torbicom i uzeo stan u Parizu. Kuću vam ostavljam. Imate rok između 15. decembra i 1. januara da uzmete sve što želite, posle toga biću prinuđen da sve izbacim pre nego što budem predao kuću.

Autor: M.K.