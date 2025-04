OTKRIVENI SVI DETALJI VEZE EME RADUJKO I GUDELJA: Upoznala ih Anastasija, smuvali se na Ibici u julu, a Vojaž mesecima krio da su zajedno (FOTO)

Pevačica i bivši fudbaler, brat Nemanje Gudelja, uživaju u vezi od jula prošle godine, a da su zajedno, saznalo se kad su uslikani kako zagrljeni šetaju Beogradom, gde je on došao da je poseti.

Pevačica Ema Radujko i bivši fudbaler Dragiša Gudelj uživaju u ljubavnoj vezi od jula prošle godine. Pevačica i brat Nemanje Gudelja, srpskog fudbalskog reprezentativca i supruga Anastasije Ražnatović, smuvali su se letos na Ibici, a posle više meseci skrivanja od očiju javnosti rešili su da svoju vezu javno obelodane, pa su tako uslikani zagrljeni u šetnji Beogradom, gde je Gudelj došao da je poseti.

Kako saznajemo, pored Anastasije i Nemanje, da su njih dvoje zajedno, sve vreme je znao iMihajlo Veruović Vojaž, koji je s njima bio na letovanju kada su između njih i sevnule varnice. Treper je, kao što je poznato, veliki prijatelj s Dragišom.

- Ema je baš super drugarica sa Anastasijom, koja ju je i pozvala da im se pridruži na letovanju na Ibici prošle godine. Ona je to prihvatila. Tamo su izlazili, provodili se i uživali na luksuznim i privatnim plažama i jahtama. Ema i Dragiša su kliknuli na prvu. To su svi videli koji su bili s njima u društvu. Ema je Anastasiji prvoj i rekla da su se smuvali, a onda je i Dragiša rekao svom bratu. S njima je sve vreme bio i Vojaž s bivšom devojkom Tamarom, koji je super drug s Dragišom, tako da je i on među prvima saznao da su njih dvoje zajedno, ali o tome nije želeo da priča nikome. Baš je srećan zbog njih, kao i svi - priča naš izvor, pa nastavlja:

- Ema i Dragiša su se odmah dogovorili da vezu što duže kriju od javnosti. Ona je od letos više puta išla u Sevilju kod Dragiše. Bila mu je i velika podrška u trenucima nakon odluke da završi fudbalsku karijeru zbog dva srčana zastoja koja je imao u kratkom vremenskom periodu. Svaki slobodan trenutak između nastupa Ema je koristila da otputuje kod njega kako bi što više vremena provodili zajedno. Ipak, kako se ljubav i bolest ne mogu sakriti, po kuloarima se sve više šuškalo da su njih dvoje zajedno, što se i ispostavilo kao istina. Nedavno su se dogovorili da je poseti u Beogradu i da ovde provedu nekoliko dana zajedno. To se možda i ne bi još saznalo da paparaci nisu bili na aerodromu baš kad je Gudelj sleteo. On se krio ispod naočara za sunce da ga neko ne bi primetio, ali mu ni to nije mnogo pomoglo. Pravo sa aerodroma on je otišao kod nje kući, odakle su se uputili u šetnju, gde su i uslikani zagrljeni - završava sagovornik.

Inače, Ema, koja je poznata po pesmi "Žena fudbalera", nedavno je, iako se zagonetno nasmejala, demantovala da je s Dragišom vežu bilo kakve veze, osim prijateljskih.

- Gudelje sam sve upoznala preko Anastasije. Jako su divni. Imam sve najlepše da kažem i za jednog i za drugog brata, kao i za Anastasiju i za njihove porodice, ali nisam u vezi. Volela bih da budem - rekla je tada kroz smeh za medije.

Radujkovu mnogi smatraju jednom od najzgodnijih pevačica na estradi, a poredili su je sa starijom koleginicom Teodorom Džehverović i isticali da je njena kopija.

Pre Dragiše Ema je bila u vezi s fudbalerom Urošem Račićem. O tome je javno govorila, a nije krila da je upravo Uroš jedna od njenih najvećih ljubavi. Pisalo se čak i da mu je posvetila pesmu "Tajno moja". Na početku karijere, kada je tek postajala popularna na internetu, bila je u vezi s mladim pevačem Davidom Radosavljevićem.

Spajali su je i sa srpskim reprezentativcem Vanjom Milinković-Savićem, jer su se na mrežama ranije pojavili njihovi snimci iz izlaska, ali nikada nije potvrđeno da li je tu bilo nečeg više od prijateljstva.Dragiša je pre veze s pevačicom bio u trogodišnjoj vezi s izvesnom Lanom, koja živi i studira u Beču, i s njom je ostao u prijateljskim odnosima.

Autor: M.K.