MNOGO MI NEDOSTAJE, BIO JE MOJA NAJVEĆA LJUBAV! Emina Jahović ogolila dušu: Nema dana da ga se ne setim... (FOTO)

Pevačica Emina Jahović ne voli puno da govori o svom privatnom životu. Poslednjih godina tek ponekad dođe u rodnu Srbiju, a potpuno se navikla na život u Turskoj, gde živi sa sinovima.Jednom prilikom govorila je o ocu, za kojeg je bila jako vezana, a koji je preminuo kada je ona bila jako mala.

Otac Emine Jahović bio je cenjen kardiolog, a umro je od posledice infarkta dok je ona bila veoma mala.- Ja sam jetim... To je na turskom kad je dete siroče, kad ostane bez oca ili majke u nekim ranim godinama. Meni se otac mnogo rano preselio, bila sam devojčica... Sećam se oca - počela je bolnu ispovest jednom prilikom Emina, sa knedlom u grlu.

- On je prvi infarkt, sećam se, imao kada smo on i ja bili sami u kući. To je bila jedna strašna trauma za mene kao dete. Znam da mi je sve vreme bio na rukama kad je pao, ja sam samo govorila da se budi... To je bilo strašno teško za mene. Smrt roditelja kad je dete malo izazove jako veliku traumu. Dete nije svesno trenutka boli. Kad si stariji, to bude bol, ali prođe, prihvati se. Kad si dete, to ti ostane za ceo život. To mnogo utiče na tvoje izbore, na tvoj karakter, na tvoje strahove - podelila je pevačica svoju najveću traumu.- Moj otac je bio moja najveća ljubav. Nema dana da ga se ne setim. Mnogo, mnogo mi nedostaje. Pre neki dan sam bila na nekoj svadbi, videla sam mladu, to je jedna moja rođaka koja prelepo izgleda, kako na podijumu igra sa ocem. Rekla sam: " Bože dragi, ovako nešto nikad nisam doživela, ovako nešto postoji". Kao da sam taj deo života izbrisala nekako. Uvek mi se plače kad pričam o njemu, ali neću da plačem jer sam sve više svesna da je samo fizičko telo ono što odlazi. On je tu, duše putuju - zaključila je pevačica za Face TV.

Emina pronašla duševni mir uz pomoć šamanaEmina Jahović svojevremeno je otkrila je da joj nesebičnu podršku u potrazi za unutrašnjim mirom pruža duhovni učitelj, šaman Durak, uz čiju je asistenciju porinula u najskrivenije delove svog bića.

- Bilo je to pomalo zastrašujuće iskustvo, ali izuzetno inspirativno. Svako od nas u sebi ima duhovnog vođu koji se prikazuje u vidu karakteristika neke životinje. To, međutim, nije statično, već promenljivo, u zavisnosti od faze u kojoj se nalazimo. Reč je duhovnom putovanju na kojem se susrećete sa životinjom koja opisuje vaš karakter. Na “Jutjubu” postoji mnogo video-klipova koji vam u tome mogu pomoći, dok sam ja to uradila sa svojim duhovnim učiteljem koji me je vodio kroz to jedinstveno iskustvo. Pomogla mi je da vizualizujem atmosferu u kojoj sam se susrela sa životinjom koja vlada mojim bićem, odnosno opisuje moju unutrašnju snagu. To je bio vuk. Oduvek volim životinje, ali nikada ranije nisam osetila toliku ljubav prema nekoj od njih. Očekivala sam da ću biti vrabac, ali ispostavilo se da sam mnogo snažnija nego što sam mislim. Šalu na stranu, kada sam saznala šta vuk predstavlja, shvatila sam da mi taj opis zapravo u potpunosti odgovara. Dopalo mi se ono što sam čula - rekla je tada za "Hello".

Autor: M.K.