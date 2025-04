Ceca zapalila kod ćerke i zeta: Anastasija i Gudelj je odveli na posebno mesto, uživala u pravom spektaklu (FOTO)

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, koja je otputovala kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje, pokazala je atmosferu sa utakmice koja se igrala između Sevilje i Atletiko Madrida, pa je snimila atmosferu sa tribina.

Naime, pevačica nikada nije krila koliko voli da sa tribina posmatra sve, jer je za nju to pravi doživljaj, što je i napisala kratko preko snimka na Svom Instagramu.

- Doživljaj... pravi fudbal - poručila je Ceca.

Inače, Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala svoj veliki koncert u Vranju, a nakon spektakla je sumirala utiske.

- Mene je publika željna u Srbiji, uvek radim u regionu. Svih ovih godina sam najmanje radila Srbiju. Kako sam otvorila sezonu po Srbiji, za sada nigde nije bilo greške, ljubav je obostrana. Vidim da sada masovno traže pesme "Šteta za mene" i "Rasulo".

To sam ranije pevala, pa sam izbacila. Stalno vrtim u repertoaru pesme jer svi imaju neke želje. To eventualno na Ušću. Jedva čekam novi album, za sada imam šet ili sedam pesama koje su gotove. Sve do sada što sam čula jako mi se sviđa i pisano je za mene - rekla nam je Ceca, kojoj je sada prisustvo na utakmici bio pravi i zasluženi odmor.



Autor: N.B.