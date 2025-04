Naša pevačica napravila teretanu u domu: Redovno trenira, a evo kako izgleda sala u kojoj održava svoju savršenu liniju (FOTO)

Pevačica Emina Jahović sa svojim sinovima, koje je dobila u braku sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom, živi u Turskoj u lukusuzno opremljenoj nekretnini.

Emina Jahović je nedavno na Instagramu pokazala da u svom domu poseduje i teretanu, te pokrenula mnoštvo komentara.

Emina veoma vodi računa o svom izgledu i zdravlju, a ne propušta treninge gde god da se nalazi. Podelila je kako izgleda jedan njen trening u kućnim uslovima.

Pronašla mir

Emina Jahović svojevremeno je otkrila je da joj nesebičnu podršku u potrazi za unutrašnjim mirom pruža duhovni učitelj, šaman Durak, uz čiju je asistenciju porinula u najskrivenije delove svog bića.

- Bilo je to pomalo zastrašujuće iskustvo, ali izuzetno inspirativno. Svako od nas u sebi ima duhovnog vođu koji se prikazuje u vidu karakteristika neke životinje. To, međutim, nije statično, već promenljivo, u zavisnosti od faze u kojoj se nalazimo. Reč je duhovnom putovanju na kojem se susrećete sa životinjom koja opisuje vaš karakter. Na “Jutjubu” postoji mnogo video-klipova koji vam u tome mogu pomoći, dok sam ja to uradila sa svojim duhovnim učiteljem koji me je vodio kroz to jedinstveno iskustvo. Pomogla mi je da vizualizujem atmosferu u kojoj sam se susrela sa životinjom koja vlada mojim bićem, odnosno opisuje moju unutrašnju snagu. To je bio vuk. Oduvek volim životinje, ali nikada ranije nisam osetila toliku ljubav prema nekoj od njih. Očekivala sam da ću biti vrabac, ali ispostavilo se da sam mnogo snažnija nego što sam mislim. Šalu na stranu, kada sam saznala šta vuk predstavlja, shvatila sam da mi taj opis zapravo u potpunosti odgovara. Dopalo mi se ono što sam čula - rekla je tada za "Hello"

Autor: N.B.