Evo kako izgleda sin naše pevačice kojeg je dobila sa 16 godina: Kao dete je bio ranjen, a danas je uspešan u svom poslu

Folkerka Šemsa Suljaković rodila je sina sa samo 16 godina. Uz puno truda, predanosti i ispravnog načina vaspitanja, Almir je danas cenjen i uspešan čovek.

Nasledik pevačice je jedan od najuspešnijih biznismena u Sarajevu i vlasnik je elitnog restorana u Bosni, a ona je jednom prilikom govorila da se jako bojala za njega.

- Ja nemam veze sa ovim, ovo je njegovo, i on odlučuje kako će sve funkcionirati. Kada mi je rekao šta planira da otvori, priznajem, pribojavala sam se. Ipak ovo nije idealno vreme za bilo kakve investicije. Još kad sam videla ruševan prostor, sve je to valjalo i urediti. No, očito je da moj strah nije bio opravdan. Nisam bila u pravu – rekla je Šesma za medije u Bosni i Hercegovini kada je njen sin otvorio restoran.

Šemsa je kao maloletna sklopila je brak sa svojim godinu dana mlađim prijateljem i iz ove ljubavi dobili su Almira. Ipak, njihov brak nije dugo potrajao, već kada su postali punoletni doneli su odluku da se rastave.

- U ratu sam dva brata izgubila, brata od strica u Brčkom. Mnogo mi je teško da o tome pričam… Sin mi je isto bio ranjen, ali slučajno. Neki zalutali metak ga je pogodio i prošao mu kroz glavnu arteriju. Moj sin jedinac, nije mi bilo nimalo lako. Eto, hvala Bogu, dočekala sam unučad i snaju, koja je divna - rekla je Šemsa jednom prilikom za medije.

Autor: N.B.