Progovorila o svemu: Evo na šta naša pevačica troši devet hiljada evra, otkrila sve detalje

Šok!

Izjava Marine Visković da troši 9.000 evra mesečno, šokirala je mnoge, a pevačica je sada otkrila zbog čega joj je toliko novca potrebno mesečno.

- Pa vidite, sve je poskupelo, u to ulaze i ljudi koje ja plaćam. Vidite, imam tri biznisa, ljudi od mog posla žive. Od svoje 17 godine živim od svog rada. Preambicionzna sam, volim da se istražujem, otud i ta nova aplikacija za treniranje, na kojoj radimo. Narod mi da je znake da dobro radim svoj posao, kako pevački, tako i biznise. Dok neko odmara od pevanja, ja investiram svoje vreme u ostale poslove. Nisam neko ko je bahat, zapravo sam vrlo skromna. Izdržavam ljude preko svog posla. Nisam pojela sve te pare, kad sam rekla, valjda tako i ne izgledam. Pevanje je moja ljubav, ostalo je posao - rekla je Marina Visković.

Kako je navela ranije, privatni biznis je pokrenula iz čiste ljubavi i sa željom da okupi veliki broj ljudi u svojoj zajednici.

- Pa da, ne mogu da kažem da je biznis, to je stvarno krenulo spontano ja sam to dugo godina pokušavala, ali sada je bio trenutak da se to desi. To je negde moja ljubav i hobi i uradila sam iz stvarno čiste ljubavi, i stvarno iz mnogo lepe energije. Volela bih da nam se što veći broj ljudi pridruži i napravimo lepu zajednicu punu lepe podrške i pre sveg da se dobro zabavljamo na tom putu. Ljudima je stvarno strašno kad im kažeš da moraju da treniraju i da paze šta jedu. Potrudićemo se na neki način moj trener i ja da im taj put bude uzbudljiv i to zavole kao što sam zavolela ja. Mi smo ovaj program testirali, imamo već neku bazu naših ljudi, tako da želimo da je proširimo.

Pre nekoliko godina njena izjava o cifri koju mesečno troši, a u pitanju je bilo 3000 evra, izazvala je potpuni haos. Sada se stanje promenilo, ističe da joj treba tri puta više, a otkrila je i da li od estrade može da se živi.

- Iskreno da ti kažem, mene stalno zezaju za onu izjavu koliko mi treba mesečno, a ja kažem treba mi još više, tri puta, zato što je sve poskupelo. Može da se živi lepo i najveća sreća i radost je kada radite ono što zaista volite, na način na koji vi želite. Zahvalna sam Univerzumu i Bogu na tome, ali jeste vrlo skup posao i velika su ulaganja. Ispalti se - iskrena je.



Autor: N.B.