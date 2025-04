Ovaj pevač je pomogao Zorici Brunclik! Pevačica otkrila detalje i priznala koliko je brinuo o njoj: Nikada mu to neću zaboraviti

Iako je jedno od najvećih imena naše estrade, Zorica Brunclik je ostala vrlo prizemna, te nikada nije krila ko joj je pomogao kada je bila na samom početku karijere.

Pevačica je pre nekoliko godina priznala da je prošlost asocira na veliku nemaštinu, pomoć joj je tada bila preko potrebna, a onda je otkrila i ko joj se našao u nedaći.

- Rodila sam se sa željom da volim da pevam, nije bilo trenutka u kom sam odlučila da će to biti moje opredeljenje, jednostavno, muzika je živela u meni. Po maminoj priči, tek što sam prohodala stajala sam na šamlici i pevala. S obzirom na to da potičem iz vrlo siromašne porodice, mi nismo imali radio, ali su imale komšije, pod čijim prozorom sam često slušala muziku, čak i zimi naš je prozor bio otvoren da bih čula melodije - otkrila je jednom prilikom Zorica i priznala da je upravo Bora Spužić Kvaka bio taj koji joj je olakšao put do zvezda.

- Išla sam sa njegovom ćerkom u školu i bio je jedini koji mi je pomogao u trenutku kada nisam imala ništa i ja mu to nisam zaboravila, a on, negde gore na nebu, to zna. Brinuo se najviše o mom stomaku, da ne budem gladna i odveo me u robnu kuću da kupim odeću, da mi ne bude hladno. Čuo me je da pevam, ali mislim da u tom trenutku nije verovao da mogu da izrastem u zvezdu kakva sam danas - pričala je pevačica i dodala:

- Kao devojčica, nastupala sam na raznim muzičkim takmičenjima i audicijama, ali nikada nisam pobedila. Tada su poznati bili u žiriju i samo sam htela da me čuju. Mnogi koji su tada pobedili nisu nikada uspeli da imaju karijeru poput moje, što ovi mladi treba da zapamte. Bog i detalj po kojem će te pamtiti su ključ za uspeh - rekla je Zorica jednom prilikom za Alo.

Autor: N.B.