Naša pevačica priznala: Muzika mi je marketing za prostituciju, to mi je primarni posao!

Transrodna pevačica Elektra Elit pojavila se na jednom događaju, a kao po običaju mnoge je zaintrigirala svojim izjavama.

Poznato je da Elektra otvoreno priča da je prostitutka u inostranstvu, dok se već godinama bavi pevanjem i objavljuje pesme i spotove.

- Da nisam prostitutka, bila bih voditeljka ili tako nešto. Volela bih Cecu prvo da ugostim. Ja nju baš gotivim, baš je gotivim. Njoj se uvek kasnije desi ono što otpeva, tako i meni, poslednjih sedam pesama mojih. Definitivno prestajem sa muzikom kroz par meseci. Sita sam, hoću da se fokusiram na primarni posao u inostranstvu, to mi je bio marketing za ono što radim preko - rekla je ona.

- Prostitucijom planiram da se bavim do 65. godine. Imam doživotno osiguranje, taman tad da mi isplate sve što sam zaradila, to je to. Praznike koji dolaze slavim sa decom u Švajcarskoj, uvek. Grudi sam pričala da smanjujem, ali lažem, rastu same od sebe. Posle povećanja grudi sam imala velikih zdravstvenih problema, šest meseci sam imala bolove. Sad je stvarno top. Neću nijednu drugu intervenciju sad da radim, pa vidi me, kao Pikaso da me je radio - istakla je Elektra.

Autor: D. T.