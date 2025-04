Darko Lazić kod Amidžića sa sadašnjom i bivšom ženom! Ana Sević priznala: Pojavio se u životu naše ćerke tek kad se u njegovom pojavila Kaća

Folk pevač Darko Lazić večeras kod Ognjena Amidžića na Pinku gostuje zajedno sa sadašnjom suprugom Katarinom i bivšom ženom Anom Sević.

Sada su svi u fantastičnim odnosima, a ne krije da ga nervira kada za njih kažu da su kao španska serija.

- Ljudi na Balkanu kažu:"Šta vi izigravate, špansku seriju"?! Čekaj malo... Španska serija?! Moje dete živi kod Danijela i Ane, presrećno je što je Danijel tu sa njom i ponaša se prema njoj kao prema svojoj deci. Kada smo svi zajedno, Lorena je najsrećnija. Ne vidim zbog čega se mi ne bismo družili? Meni je sreća mog deteta najbitnija, kada smo mi svi zajedno. Svaka normalna osoba koja bar malo razmišlja treba da napravi takav odnos. Šta je bilo, bilo je. Okej, bili smo zajedno, imamo dete. To dete ne treba da oseti ni trunke negativnosti ni sa jedne strane, nego da bude srećno kad smo mi svi zajedno - rekao je on, a potom se ponovo osvrnuo na svoju borbu s porocima.

- Imao sam dosta novih početaka, ali ovo je "poslednji početak". Bitno mi je da me zdravlje služi, da mi se glas vraća. Ljudi su primetili da je pevanje počelo da mi krči, da to više nisam ja, pa sam čitao komentare... Zaginem sa tim raznim ljudima, sitnim dušama, pa posle dva dana nespavanja treba da pevam... Šta da pevam?! Ne znam kako se zovem, da obujem patike, a šta da pevam! Počeo sam da se bavim svojom karijerom, da ulažem u sebe, u kvalitet glasa... Neću previše da pričam, hoću da to ljudi i vide - obećao je on.

U studio su potom ušle Ana i Kaća, a Darko je bivšu odmah ishvalio.

- Ona je najbolja bivša žena, ja imam potrebu to da kažem, da se ne uvrede tvoje bivše žene - rekao je on kroz smeh.

- Šokirana sam količinim iskrenosti koju je ovaj čovek sada izrekao. Ovo je sada stvarno drugi čovek - iznenađena je bila Ana, koja nije krila da je Kaća doprinela da se njihov odnos unormali.

- Od onog trenutka kada se on ustvari pojavio u Loreninom životu mi smo u dobrim odnosima. To se desilo otkad se Kaća pojavila opet u njegovom životu, jer do tada čovek postojao nije. Mi nikada nismo bili u lošim odnosima, ni kada semo se razvodili, jer čovek nikada nije prisutan, nisi mogao da ga nađeš ni da ga dobiješ, ne možeš da se osloniš na njega ni za šta. Mi se sada stvarno, iskreno družimo. Kada je čovek ostvaren na svim poljima u životu, emotivno, karijerno, porodično, onda nema ni ega, kompleksa, pa može sve da funkcioniše kako funkcioniše - priznala je Ana.

Svi se porodično druže, a sa gledaocima je podelila i anegdotu:

- Prošlog leta kaže meni moj suprug:"E, dolazi Lazić sutra, biće sa nama". On je dva-tri dana radio, preko dana je bio sa nama. Posle 10 dana mi kaže:"E, ljubavi, dolazi Lazić ponovo, ima svirke, pa će biti sa nama". Ja sam mu rekla:"Slušaj me, Nedeljkoviću, ja sa njim ovoliko nisam letovala ni kad sam bila u braku" - nasmejala je Ana sve u studiju.

Nisam ljubomorna na Anu

Kaća, Darkova sadašnja supruga, pružila mu je najveću podršku tokom borbe s porocima.

- Verovala sam u njega, prepoznala sam njegov potencijal. Htela sam da mu pokažem kako život može da bude lep, kako je lepo živeti normalno. Kako je lepo biti sa decom, porodicom u lepim odnosima i eto, vidimo da mu se svidelo, urodilo je plodom - rekla je Kaća, a na pitanje ima li ljubomore, rekla je:

- Nisam ljubomorna, zašto bih bila? I ja se družim sa njima, ne druže se oni sami. Stvarno se lepo slažemo, Ana nam je kao drugarica, kao sestra. Imamo zajedničke teme, lepo nam je kada provodimo vreme zajedno - zaključila je ona.

Autor: Darko Tanasijević