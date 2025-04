Danijel Pavlović, naš poznati pevač, proslavio se učešćem u jednom muzičkom-rijaliti programu, u kom je osvojio visoko peto mesto, nakon čega je, godinu dana kasnije, snimio singl koji nosi naziv "Javna tajna".

Polusestra Danijela Pavlovića, naša poznata pevačica Marija Šerifović, a za nju je često Danijel govorio da mu je jako dobar prijatelj i da među njima vlada ogromno poštovanje. U odnosu na period kada je više bio u javnosti, Danijel danas izgleda sasvim drugačije, što smo mogli da se uverimo danas kad se pojavio na promociji pesme Silvije Jung, gde je u razgovoru za medije otkrio što se povukao.

- Ja se jako dugo ne bavim javnim poslom, ali sam više u pozadini. Sad se bavim autorskim radom. Moji tekstovi su bili na albmu kod Višnje Petrović, Breskvice, Saši Matiću. Stavio sam tačku na pevanje jer je taj posao prestao da me loži. Jako sam dobar bio sa Marinom Tucaković, rastao sam uz nju, sazrevao. Formirala me je kao ličnost. Nosim svu tu njenu ljubav u sebi - rekao je on, a onda se osvrnuo i na Marijinu prijateljicu, pevačicu Jovanu Pajić:

Jovana Pajić i ja se jako dugo znamo. Onog trenutka kad je odlučila da se vrati na javnu scenu, rekao sam joj "ubiću te ne budeš li ovaj put dosledna". Sedeli smo onda i pričali, pa se rodila pesma "Prezime se briše" pre pesme "Ludilo moje", ali je Jovanina želja bila da Ludilo izađe kao prva pesma, jer je prva pesma o razvodu i nije htela da se vraća na taj način, da razvod koristi u marketing...

- Ne provodim vremena sa Mariom koliko bih voleo, živimo daleko, Marija ode u Dubai s njim, tamo bude na 21. spratu, ja ne mogu, ne volim liftove. Hiperaktivan je, dete je šou. Marija je smekšala, drugačija je.. Promenila se... Verica je ceo život bila fokusirana na Mariju, a sada na Maria.

Autor: Nikola Žugić