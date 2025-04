SADA JE JAKO TEŠKO Ana Sević s knedlom u grlu o Saši Popoviću: Zbog njega moramo da zapnemo jako (VIDEO)

Početkom prošlog meseca posle teške bolesti napustio nas je Saša Popović, kreativni direktor "Granda" i idejni tvorac takmičarskog šou programa "Zvezde Granda", a njegova smrt rastužila je domaću estradu, pa tako i sve koji su angažovani na projektu koji obara rekorde gledanosti.

Pevačica i voditeljka Ana Sević priznala je kakva je situacija u "Zvezdama Granda", posle njegove smrti.

- Oseća se praznina cele ove sezone, s obzirom na to da on od septembra nije bio prisutan, ali uvek je nekako bio tu jer je gledao sve preko video linka, pratio je svako snimanje od početka do kraja, slao nam sugestije, savete u toku snimanja... Bio je prisutan bar na taj način - rekla je Ana kod Ognjena Amidžića.

- Sada je jako teško, to je sada surova realnost takva kakva jeste... Oseća se to. Neće se jako dugo roditi neko ko je sličan njemu. Taj čovek je bio predivan čovek, pre svega, siguran sam da svi koji ga poznaju to mogu da kažu. Bio je predivan poslodavac, direktor, čovek koji je na najbolji mogući način radio taj posao. Mislim da se nije rodio neko ko može njega da nasledi, da s tim entuzijazmom, žarom, ljubavlju može to da radi. Jako je teško, jako je tužno ali se svi trudimo da izguramo jer je on to zaslužio, da samo svoj maksimum, jer je on taj šou voleo najviše na svetu. Osećamo ogromnu odgovornost i potrebu da to bude najbolje moguće, da zapnemo jako dobro - poručila je voditeljka na Pinku.

Autor: D. T.