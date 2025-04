NEKADA MALO PRETERA... Darko Lazić priznao sve o svađi s Ljubom Aličićem, pa progovorio o bivšoj devojci Barbari Bobak

Folk pevač Darko Lazić u emisiji "Amidži šou" odgovarao je na zanimljiva pitanja korisnika Instagrama, a jedno se ticalo njegovog odnosa sa starijim kolegom Ljubom Aličićem.

Naime, jedno vreme se šuškalo da su njih dvojica u svađi, što je Darko demantovao.

- Ljuba i ja se nikada nismo svađali. Nije bilo potrebe da se mirimo. Izuzetno ga cenim, poštujem i volim, on je živa legenda, veličina pevačka, a i kao čovek. Nekada je preterano iskren, nekad malo pretera sa nekim izjavama... Nismo se svađali, ali Bože moj, on je naša legenda, on može da kaže šta hoće - rekao je on, a potom priznao da li mu se dopadaju pesme njegove bivše devojke, pevačice Barbare Bobak.

- Nemam trunke sujete niti bilo čega, ona ima par stvarno dobrih pesama, čuo sam. Ima stvarno par dobrih pesama.

Autor: D. T.