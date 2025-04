DARKOVA ŽENA PROGOVORILA O NJEGOVOJ BIVŠOJ! Kaća razvezala jezik o Marini Gagić, a evo šta je najviše nervira kod muža

Darko Lazić oženjen je suprugom Katarinom, sa kojom je svojevremeno već bio u vezi, a sada je o njihovom odnosu govorila u emisiji Ognjena Amidžića.

Pamti način na koji su ušli u vezu prvi put, ali i drugi.

- Prvi put me je smuvao čim smo se upoznali. Osmeh, ovo-ono, pala sam na osmeh, pa me je provozao motorom. Sutradan smo se videli i gotovo. Drugi put nije ni morao da me osvaja, bila sam odavno pečena - priznala je ona, a potom otkrila šta je najviše nervira kod supruga.

- Kada neće da ustane ujutro, kada ne može da se razbudi. To je najgore - požalila se ona.

Na pitanje da li je ikada srela Marinu Gagić, Darkovu bivšu, rekla je:

- Milion puta. Ima dete sa njom.

Ana Sević, Darova bivša supruga, gostovala je sa njima u emisiji i tom prilikom priznala da li je Katarinu savetovala u vezi Lazića.

- Razmenjivale smo mišljenja, da. On ne treba da zna... Ne želi, veruj mi - našalila se ona.

Autor: D. T.