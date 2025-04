Dokle više, aman: Verica Šerifović otkrila zašto više ne peva, zbog jedne stvari donela ovu odluku

Pevačica Verica Šerifović nakon četiri decenije duge karijere se penzionisala i odlučila da dane provodi sa unukom Mariom i ne bavi se više pevanjem.

Ova njena odluka očigledno se nije dopala mnogobrojnim fanovima, pa neprestano šalju ista pitanja. "Zašto više ne pevaš", interesuju se mnogi, a sada je Verica konačno otkrila zašto je odlučila da ode u penziju.

- Pa dosta više, aman. Zna se kad je dosta, onda je dosta. Moje su pesme preteške i prezahtevne. Kad sam osetila da ja to ne mogu više da izvedem onako kao nekad. ja sam rekla Vera stop - rekla je pevačica.

- Neću da krčim kao pokvarene radio stanice. Ne pada mi na pamet da mi neko kaže: "E, to više nije to". Ima mojih kolega koji pevaju i krče. Nema veze, neka ih, ali ja to ne mogu - rekla je Verica u odgovaranju na pitanja u vlogu njene ćerke Marije.

- Ukupno 39 godina uplaćenog radnog staža, 27 u Srbiji i 11 u Austriji. Penzija ovde je sada oko 35.000 dinara i austrijska malo manje od 250 evra, ali njih imam 14 ukupno. U maju i u oktobru primam duplu. Znači sada sam primila duplu 470 evra i ova srpska - objasnila je Verica jednom prilkom za "Grand".



