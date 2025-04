Operisan sam da ne ostanem invalid: Oglasio se pevač nakon saobraćajke, otkrio potresne detelje: Bilo je kritično

Pevač Slobodan Batjarević Cobe imao je saobraćajnu nezgodu u Mađarskoj, gde je pukom srećom izbegao najgori scenario.

Kako je rekao Cobe, on je zaspao za volanom, a od te nesreće se i dan danas oporavlja.

Do nemilog događaja došlo je tokom povratka sa nastupa, a kako je Cobe rekao za Grand samo ga je Bog sačuvao.

- Bio sam u Berlinu, radio sam neku svadbu i sutradan sam trebao da se vratim u Požarevac i bio sam primoran da idem svojim autom. Zaspao sam za volanom na ulazu u Mađarsku. Ničega se ne sećam- objasnio je Cobe za Grand, a potom dodao:

- Samo sam se probudio u bolnici u Mađarskoj. Oni su mi rekli da treba da se operiše vratni deo kičme, pršljen jer mi je stegao kičmenu moždinu.

Jezivih detalja nezgode koja je mogla kobno da se završi Cobe se prisetio i otkrio da se sad nalazi u rodnom gradu gde se oporavlja.

- Međutim ja sam bio skeptičan. Plašio sam se da me oni operišu dok me ne vide moji doktori u Srbiji, da snimim sve to u Srbjii jer se ja ipak ničega ne sećam. Kad sam stigao u Klinički centar u Nišu, pronašao sam dobrog doktora, profesora koji mi je rekao da moram da operišem taj vratni deo inače ću celog života ostati u invalidskim kolicima. Tako da hvala dragom Bogu, kako je rekao doktor tako smo uradili. Operisao sam to i evo posle skoro šest meseci ja sam dobro, opet kažem hvala dragom Bogu - rekao je pevač i otkrio detalje oporavka i terapija kojima je podvrgnut mesecima unazad:

- Počeo sam da šetam, mogu da hodam, da stojim na nogama, ali baš je bilo kritično. Svi smo se uplašili, cela moja porodica. Baš je bilo teško!

Iako je mesecima uspešno krio kroz šta je sve prolazio, Cobe je imao nesebičnu podršku najbližih, kao i brojnih kolega iz „Zvezda Granda“.

- Dva meseca sam nosio okovratnik, pa sam bio u banji i mogu vam reći da sam se 80 posto izvukao iz ove situacije. Cela romska zajednica se molila za mene verujte mi, kako u Srbiji, tako i u Nemačkoj. Ne postoji Rom koji me nije zvao i koji se nije molio za mene. Ovim putem ih sve pozdravljam i neka ih Bog čuva. Svi su mi ponudili pomoć u svakom mogućem smislu, ovo im nikad neću zaboraviti. Dokazali su koliko me vole. Takođe, mnoge kolege kao što su Dinča i Dušan Svilar su sve znali i bili uz mene - otkrio je Batjarević.

U našem narodu se često kaže da se prijatelji pokazuju u najgorim situacijama, a to je na svojoj koži osetio i Cobe.

- Ovde u mom rodnom Leskovcu gde sam odrastao, moja familija Batjarevići, ima nekoliko momaka sa kojima sam odrastao jako su me razočarali. Nijednom me nisu pozvali da vide kako sam, šta sam operisao. To je jedino negativno u svemu ovome, ali neka su i oni živi i dravi, svi smo pred Bogom isti - poručio je on.



