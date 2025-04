SLAVLJE U CECINOJ VILI: Pljušte čestitke od sa svih strana, a sada se oglasila i Anastasija (FOTO)

Svi slave!

Anastasija Ražnatović na svom Instagram profilu čestitala je 20. rođendan sestri od tetke, Heleni Ocokoljić. Ona je podelila Heleninu sliku, te napisala.

- Srećan rođendan sestrice moja najlepša. Dobrodošla u 20-te. Volim te - napisala je.

Da podsetimo, Helena Ocokoljić, ćerka Lidije Ocokoljić i sestričina Cece Ražnatović bila je jednom prilikom gost emisije "Ceca Show" koja se emituje na Blic televiziji.

Cecina sestričina Helena je u svom prvom intervjuu bez zadrške govorila o porodici Ražnatović i otkrila ko je najstroži, sa kim se najviše svađa i kakva je njena tetka.

- Mislim da je moja mama najstroža u porodici. Prema mom bratu Viktoru je najstroža možda, pogotovo kada je škola u pitanju. Viktor je osoba koja je u fazonu da ima vremena za sve, ako sutra ima test, on će biti opušten i reći "Pa imam celu noć do testa". On je totalna flegma. Mi smo jako skladna porodica, puna ljubavi. Ništa ne može da nas razdvoji - rekla je Helena.

Helena ne krije da svoju tetku voli najviše na svetu, ali biti "Cecina sestričina" zna ponekada da joj padne teško, jer ljudi stvore predrasude kada to čuju.

- Volim je najviše na svetu. Ona je za mene tetka, a ne "Ceca" kao drugima. Pomisle ljudi svašta kada me vide, da me zanima novac na primer ili da se ja hvalim time što imam novac. Dosta sam dugo krila da mi je ona tetka, jer sam želela da ljudi prvo mene upoznaju, da ne steknu neki pogrešan utisak o meni. Ja inače ne volim da se eksponiram javno - ispričala je lepa Helena.

Autor: N.B.