Poznata Srpkinja (40) prima samo 300 evra penziju! Nekad živela u stanu na Vračaru, pa donela odluku: Dok platimo sve troškove, putovanja...

Vesna de Vinča (67), novinarka i vlasnica organizacija "Mis Srbije" i "Mis Crne Gore" otkrila je svojevremeno kolika su joj mesečna primanja.

Vesna de Vinča svojevremeno je u razgovoru za "Blic" rekla da joj penzija iznosi 300 evra.

- Pored moje penzije koja je 300 evra, baviću se i investicijama. To mi je biznis plan u budućnosti. Mi u familiji već 28 godina jurimo nulu i naša nula je velika. Dok platimo sve troškove, putovanja, približavamo se uvek nuli - rekla nam je ona.Inače, Vesna se nedavno iselila iz broda na kojem je živela punih 19 godina, a svojevremeno je našu ekipu ugostila i u luksuznom stanu na Vračaru.

- Hram je glavni junak našeg doma i sve ostalo je u funkciji tog duha i lepote koja je ispred nas. Gledajući u Hram relaksiram se, puštam da ta svečanost uđe u moj dom - rekla je ona tada.

Iza sebe ima dva braka

Ona iza sebe ima dva braka i, kako je sama priznala, njen ljubavni život je išao iz jedne krajnosti u drugu.Bila je udata za Milana Langa, a potom za Predraga Vitasa.

- Lango me je jurio i nije mi davao mira. Bio je 20 godina stariji od mene, moji su poludeli kada sam saopštila da hoću da se udam za njega. Venčao nas je Bata Živojinović, a ja sam se udala u crnini, nisam imala venčanicu. Kao da sam predvidela šta će se na kraju desiti - prisetila se nedavno Vesna i bez zadrške otkrila tajne tog braka:

- Brak sa Langom je bio biohemija. On, ekipa i ja smo non-stop bili pijani. Mislila sam da je to neki koncept života jer je Lango umeo da režira život. Međutim, ograničavao me je i nije mi davao da se razvijam, pa sam se od njega razvela.

Autor: M.K.