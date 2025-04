STIŽE NOVI ČLAN PORODICE JEREMIĆ - STANKOVIĆ: Jovana obelodanila radosne vesti, emocije je obuzele, spomenula i ćerku Leu (FOTO+VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić snimila se u svom automobilu, a sve je zaintrigirala nakon što je preko snimka napisala kratku poruku.

Naime, voditeljka je napisala da stiže novi član porodice Jeremić-Stanković, međutim, još uvek nije objavila lepe vesti, iako ih je jasno najavila.

- Ćerka me je ubedila, a samo da znate da uskoro stiže novi član porodice Jeremi-Stanković! Znam da ćete ga obožavati, on će vam biti najinteresantniji. Ne znam da li odmah da vam otkrijem šta je u pitanju?! Ne znam, ali znam da je teško žabu u vodu naterati. Ćerka me je za to molila i molila, šta da vam kažem - priča Jovana na snimku, ali nastavak klipa i dalje svi iščekuju.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Iznela stav o prostituciji i napravila haos

Podsetimo, nedavno je Jovana Jeremić izazvala lavinu reakcija svojim stavom o prostituciji.Ona je u objavi navela da je u pitanju beseda iz 2013. godine koju je recitovala na Pravnom fakultetu, a koja je sada dobila svoj "rimejk".

- Prvo sam ih imala dvojicu u jednom danu, a onda osmoricu. Onda sam prestala da brojim. Ovo su reči komšinice sa kojom sam odrasla. Da li treba da ćutimo jer je sramota da pričamo o tome? Da li svesno prepustiti odvijanje prostitucije iza zatvorenih vrata praćene zlostavljanjem i mučenjem tih jadnica zato što je društveno neprihvatljivo prodavati telo za pare? - rekla je Jovana Jeremić, a zatim nastavila:

- Kao da je to najveći greh. Kao da su jedino one nemoralne, a ne i oni koji plaćaju te usluge. Lažni moral je klinička slika društva u kom živimo.

Dijagnoza hronične boljke koja potresa naše društveno biće jer, kako drugačije okarakterisati stanje u jednoj zemlji gde se na najstariji zanat na svetu gleda sa prezirom dok se istovremeno prećutno prihvata fenomen srpske sponzoruše? - zaključila je Jovana Jeremić koja je navela da je u pitanju beseda iz 2013. godine koju je recitovala na Pravnom fakultetu, a koja je sada dobila svoj "rimejk".

Autor: M.K.